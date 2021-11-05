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    «Трактор» в овертайме вырвал победу у «Барыса»

    «Барыс» — «Трактор»: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

    Хоккей КХЛ Барыс Трактор Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Барыс» — 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0).

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    В основное время у гостей отличились Альберт Яруллин (20 минута), Виталий Кравцов (20), Сергей Калинин (54) и Сергей Телегин (56). Победную шайбу в овертайме забросил тот же Кравцов (63), отметившись дублем.

    Хозяева ответили точными бросками Мэтта Фрэттина (15) и Никиты Михайлиса, оформивший хет-трик (30, 33, 48).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Фрэттин — 4 (бол., Михайлис, Дитц), 14:28 — 1:0. Яруллин — 5 (Пилут, Бывальцев), 19:35 — 1:1. Кравцов — 1 (Ткачев, Основин), 19:48 — 1:2. Михайлис — 11 (Гурков), 29:16 — 2:2. Михайлис — 12 (Дитц), 32:17 — 3:2. Михайлис — 13 (бол., Дитц), 47:01 — 4:2. Калинин — 5 (бол., Яруллин, Кравцов), 53:54 — 4:3. Телегин — 1 (Тертышный, Абрамов), 55:07 — 4:4. Кравцов — 2 (Пилут), 62:17 — 4:5Вратари: Ортио — ВиллШтраф: 10 — 14Броски: 28 (8+16+3+1) — 38 (14+8+14+2)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает второе место (42 очка), а «Барыс» — восьмое (24 очка).

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