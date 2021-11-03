ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема«Реал» взял «Шахтер» классом. Бензема продолжает демонстрировать бомбардирские качества
  • 22:41
    • Автогол помог «Милану» уйти от поражения в матче с «Порту»
  • 22:34
    • Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Шахтером»
  • 22:19
    • Мбаппе, Неймар и Ди Мария в атаке ПСЖ с первых минут
  • 22:05
    • «Манчестер Сити» и «Брюгге» назвали составы на матч Лиги чемпионов
  • 22:03
    • «Шериф» — «Интер»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Хартли: Невероятный бросок помог «Нетфтехимику» победить

    Хоккей Авангард Нефтехимик КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) в овертайме.

    Боб Хартли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Боб Хартли

    «Была хорошая, равная игра, поздравляю "Нефтехимик" с победой.

    Равные шансы — мы забили первыми, но соперник очень быстро ответил. Дальше игра перешла в овертайм, и великолепный бросок помог сопернику победить.

    Ни одного удаления с нашей стороны? Мы в целом — очень дисциплинированная команда, любим держать игру под контролем.

    Прекрасно знаем, что у "Нефтехимика" мощное первое звено, если дать им шанс в большинстве, они могут наказать за это», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сколько голов забьет «Ливерпуль» в ворота «Атлетико»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» выиграть на поле «Лейпцига»?
  • «Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:01
    •  2.29
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Норри — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кепфер — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Славия Прага — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие