Хартли: Невероятный бросок помог «Нетфтехимику» победить

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение от(1:2) в овертайме.

«Была хорошая, равная игра, поздравляю "Нефтехимик" с победой.

Равные шансы — мы забили первыми, но соперник очень быстро ответил. Дальше игра перешла в овертайм, и великолепный бросок помог сопернику победить.

Ни одного удаления с нашей стороны? Мы в целом — очень дисциплинированная команда, любим держать игру под контролем.

Прекрасно знаем, что у "Нефтехимика" мощное первое звено, если дать им шанс в большинстве, они могут наказать за это», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.