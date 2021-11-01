Юниорская сборная России разгромила словаков

Юниорская сборная России Фото: ФХР
В составе победителей дубль оформил Матвей Максимов, еще по разу отличились Никита Недопекин, Дмитрий Симашев, Алексей Зайцев, Илья Поляков, Иван Рябов, Иван Демидов и Артем Щучинов.
Вратарь Егор Заврагин отразил 12 бросков соперника и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Юниорская сборная России дважды обыграла словаков с разницей шайб 13:1. Накануне поединок завершился со счетом 4:1 в пользу российских хоккеистов.
Серия товарищеских матчей перемещается в Чехию, где сборная России сыграет со сверстниками из местной сборной. Игры пройдут 3, 4 и 5 ноября.