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    Юниорская сборная России разгромила словаков

    Хоккей Сборная России Сборная Словении
    Юниорская сборная России (U-17) в выездном выставочном матче разгромила сверстников из команды Словакии со счетом 9:0 (1:0, 4:0, 4:0).

    Юниорская сборная России
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    Юниорская сборная России

    В составе победителей дубль оформил Матвей Максимов, еще по разу отличились Никита Недопекин, Дмитрий Симашев, Алексей Зайцев, Илья Поляков, Иван Рябов, Иван Демидов и Артем Щучинов.

    Вратарь Егор Заврагин отразил 12 бросков соперника и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Юниорская сборная России дважды обыграла словаков с разницей шайб 13:1. Накануне поединок завершился со счетом 4:1 в пользу российских хоккеистов.

    Серия товарищеских матчей перемещается в Чехию, где сборная России сыграет со сверстниками из местной сборной. Игры пройдут 3, 4 и 5 ноября.

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