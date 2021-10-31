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    Кудашов: Не смогли взломать оборону рижского «Динамо»

    Хоккей Динамо Динамо Рига КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Динамо» из Риги (1:4).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Первый период был более-менее равный. Во втором получили удаление. Пропустили гол. А дальше уже ничего не смогли создать, рижане хорошо оборонялись.

    Вроде и бросали, и лезли на ворота, но соперник играл самоотверженно. Не смогли взломать оборону», — передает слова Кудашова пресс-служба московского клуба.

    Рижское «Динамо» прервало серию из 4 поражений в КХЛ подряд и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице западной конференции, набрав 23 очка в 24 матчах.

    Столичный клуб находится на 3-й позиции Запада: 30 очков после 24 игр.

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