Кудашов: Не смогли взломать оборону рижского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал поражение отиз Риги (1:4).

«Первый период был более-менее равный. Во втором получили удаление. Пропустили гол. А дальше уже ничего не смогли создать, рижане хорошо оборонялись.

Вроде и бросали, и лезли на ворота, но соперник играл самоотверженно. Не смогли взломать оборону», — передает слова Кудашова пресс-служба московского клуба.

Рижское «Динамо» прервало серию из 4 поражений в КХЛ подряд и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице западной конференции, набрав 23 очка в 24 матчах.

Столичный клуб находится на 3-й позиции Запада: 30 очков после 24 игр.