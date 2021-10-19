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    «Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в Челябинске

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Трактор Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» победил челябинский «Трактор» (6:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей отличились Даниил Башкиров (2), Григорий Панин (18), Павел Коледов (22), Сакари Маннинен дублем (38 и 57) и Николай Кулемин (50).

    Единственную шайбу хозяев льда забросил Теему Пулккинен (46-я минута).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)
    Голы: Башкиров — 3 (Пустозеров, Панин), 1:56 — 0:1. Панин — 2 (Башкиров), 17:47 — 0:2. Коледов — 1 (Кадейкин, Шмелев), 21:06 — 0:3. Маннинен — 9 (Панин), 37:30 — 0:4. Пулккинен — 13 (бол., Бэйлен), 45:41 — 1:4. Кулемин — 9 (бол., Гранлунд, Хартикайнен), 49:38 — 1:5. Маннинен — 10 (Гранлунд, Ларсен), 56:05 — 1:6Вратари: Вилл (Гарипов, 40:00) — МетсолаБроски: 29 (9+11+9) — 31 (13+6+12)Штраф: 6 — 10

    «Салават Юлаев» набрал 30 очков, с которыми занимает третье место в Восточной конференции, где лидирует «Трактор» с 34 очками.

    21 октября башкирский клуб проведет выездной матч против ЦСКА, а на следующий день челябинская команда примет «Автомобилист».

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