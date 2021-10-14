«Магнитка» обыграла «Ак Барс», одержав 14-ю победу подряд

«Металлург» Фото: globallookpress.com
На пятой минуте шайбу забросил игрок казанцев Стивен Кэмпфер. Счет сравнял Джош Карри, удачно реализовавший большинство на 22-й минуте.
Победу магнитогорцам принес точный бросок Андрея Чибисова (41).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кэмпфер — 2 (Уил), 4:07 — 0:1. Карри — 4 (бол., Майе, Голдобин), 21:46 — 1:1. Чибисов — 9 (Земченок), 40:36 — 2:1Вратари: Кошечкин — Бобков (58:41)Броски: 28 (10+9+9) — 38 (11+13+14)Штраф: 4 — 10
«Металлург» набрал 32 очка и продолжил лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, не проигрывая 14 матчей подряд. Казанцы с 25 очками остались на четвертой строчке.
17 октября магнитогорцы сыграют в гостях против «Салавата Юлаева», а «Ак Барс» в тот же день дома примет «Амур».