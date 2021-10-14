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    «Йокерит» дома одолел «Сибирь» и вышел на первое место в конференции

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    Финский «Йокерит» одержал домашнюю победу над новосибирской «Сибирью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
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    «Йокерит»

    В составе победителей отличились Марко Анттила (9-я минута), Никлас Фриман (40), Вели-Матти Савинайнен (43), Ханнес Бьернинен (52).

    За гостей дубль оформил Александр Шаров (18 и 29). Еще одна шайба в активе Олега Ли (28).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
    Голы: Анттила — 3 (Ювонен), 8:08 — 1:0. Шаров — 4 (Ведин, Голубев), 17:59 — 1:1. Ли — 1, 27:52 — 1:2. Шаров — 5, 28:15 — 1:3. Фриман — 3 (Шредер, Турунен), 39:49 — 2:3. Савинайнен — 2 (бол., Шредер, Грант), 42:24 — 3:3. Бьернинен — 5 (Йенсен), 51:38 — 4:3Вратари: Ювонен (Линдбек, 28:15, 51:17 — 51:38) — Красоткин (58:39)Броски: 34 (12+7+15) — 18 (3+8+7)Штраф: 4 — 16

    «Йокерит» набрал 26 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь», имея 13 очков, располагается на девятой строчке на Востоке.

    15 октября «Йокерит» примет дома СКА, а клуб из Новосибирска на следующий день проведет гостевую встречу против «Авангарда».

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