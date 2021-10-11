Назаров: Немного не выполнили установку на игру с «Магниткой»

Главный тренер «Сочи»прокомментировал поражение от(1:3) в матче чемпионата КХЛ.

«Немного не выполнили установку на игру. Установка была немного другая. В третьем периоде разбежались, что-то стало получаться, забили гол, но уже поздновато.

С такой командой надо начинать хотя бы с середины первого периода играть. Магнитогорск грамотно отоборонялся, забил третий гол в пустые ворота, с чем их и поздравляю.

Игроки бросали не из самых очевидных, дальних позиций? Магнитогорск хорошо обороняется, не пускали. Пытались хоть как-то напрягать вратаря. Хорошая игра в обороне.

Хелльберг получает львиную долю игрового времени. Вы знаете, вратарь — это полевой игрок, звезда, самый высокооплачиваемый хоккеист в клубе, играет много. Безусловно, в каких-то матчах он будет отдыхать.

Все идет по плану. Сегодня немного не выполнили установку в первом периоде, во втором что-то стало получаться, в третьем проснулись, но поздновато.

Была смена, когда Хелльберг уже хотел бежать на лавку, я его остановил, потому что на льду была не лучшая моя тройка, и я сказал: "Подожди, нам нужен свисток".

Он получил свой свисток. 45-50 секунд — это нормальная игра "6 на 5". Ребята не все выполнили, что я у них просил.

Бросали через игрока. Магнитогорец блокировал, и нам забили. Другое я просил. Готовимся к следующим матчам», — сказал Назаров пресс-службе «Магнитки».