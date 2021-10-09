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    «Авангард» победил «Спартак» после трех поражений

    Хоккей КХЛ Авангард Спартак Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» одержал победу над московским «Спартаком» (5:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе победителеq заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский (5-я минута), Корбан Найт (30), Франсис Паре (45), Арсений Грицюк (51) и Владимир Брюквин (56).

    За красно-белых отличились Иван Дроздов (33) и Андрей Локтионов (40).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
    Голы: Толчинский — 3 (буллит), 4:33 — 1:0. Найт — 7 (Толчинский, Якупов), 29:17 — 2:0. Дроздов — 3, 32:00 — 2:1. Локтионов — 5 (Широков, Хохлачев), 39:16 — 2:2. Паре — 2 (Каски), 44:19 — 3:2. Грицюк — 2 (бол., Шарипзянов, Телегин), 50:26 — 4:2. Брюквин — 2 (Покка), 55:10 — 5:2Вратари: Грубец — ДанскБроски: 38 (7+10+21) — 35 (10+16+9)Штраф: 6 — 4

    «Авангард», одержав седьмую победу в 14 встречах чемпионата, набрал 14 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Спартак», потерпев восьмое поражение в сезоне, с 16 очками после 16 матчей занимает седьмое место на Западе.

    В следующем матче омская команда 11 октября на своем льду встретится с «Автомобилистом», а красно-белые в тот же день в гостях сыграют против ЦСКА.

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