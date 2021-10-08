Мартемьянов: Победа над «Витязем» нужна была «Сибири» для очкового баланса

Главный тренер «Сибири»прокомментировал победу над(2:1).

«Хороший матч, боевой. Накал матча очень понравился, команды вышли с хорошим настроем. Содержанием первого периода не особо доволен.

Из-за ошибки забили нам гол, потом стали лучше выполнять задание. Молодцы парни, шли на ворота. Эта победа нужна была и болельщикам, и нам для очкового баланса.

Удаления Шора и Мерфи немного смазали впечатления от их игры. Но Шор удалялся в пылу борьбы, там 50 на 50. Ребята за него в меньшинстве бились, выстояли.

Почему судьи дали Мерфи двухминутный дисциплинарный штраф — они не объяснили.

Мы немного изменили розыгрыш большинства, стали играть за воротами. Соперник, может, где-то не был к этому готов. Появились голевые моменты.

Парни тоже стали ответственнее к большинству подходить на тренировках. Большинство соперника мы тоже просматривали. Постарались перекрыть лидеров "Витязя".

Дмитрий Овчинников завтра сыграет за "Сибирских Снайперов", а потом поедет на выезд с "Сибирью".

Парень готов, он самозабвенно тренируется, переживает за команду. Мне он нравится, будет шанс — дадим сыграть», — сказал Мартемьянов пресс-службе КХЛ.