Зубов: Рижскому «Динамо» нужны очки, мы приперты к стенке

Главный тренер рижского «Динамо»подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против(1:3).

«Сражались, всю встречу пытались создавать моменты. Допустили ошибки, заработали удаление ненужное, будем разбирать. Приятно было увидеть ребят, кто вернулся обратно в состав.

Получилось, что забили неплохой гол. В целом не хватило нам силенок, не хватило где-то отскока. Их сегодня предостаточно было. Тяжелое поражение.

На воротах стоял Маховски, не делали особые ставки на этот матч? Нет, мы делаем ставку на каждую игру. И сзади у нас стенка, мы приперты, нам нужны очки.

Просто дали отдохнуть Маттссону. Сегодня неплохая встреча была для Маховски. Он держал нас, вытаскивал, очень достойно отстоял.

Уступили "Сибири" в единоборствах и в силовой игре? Наверное, где-то чувствовалось, где-то не успевали на полшага. Это присутствовало сегодня.

Но в третьем периоде мы имели достаточно шансов, чтобы как-то подравнять игру» — сказал Зубов «Чемпионату».