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    Зубов: Рижскому «Динамо» нужны очки, мы приперты к стенке

    Хоккей Динамо Рига Сибирь КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:3).

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «Сражались, всю встречу пытались создавать моменты. Допустили ошибки, заработали удаление ненужное, будем разбирать. Приятно было увидеть ребят, кто вернулся обратно в состав.

    Получилось, что забили неплохой гол. В целом не хватило нам силенок, не хватило где-то отскока. Их сегодня предостаточно было. Тяжелое поражение.

    На воротах стоял Маховски, не делали особые ставки на этот матч? Нет, мы делаем ставку на каждую игру. И сзади у нас стенка, мы приперты, нам нужны очки.

    Просто дали отдохнуть Маттссону. Сегодня неплохая встреча была для Маховски. Он держал нас, вытаскивал, очень достойно отстоял.

    Уступили "Сибири" в единоборствах и в силовой игре? Наверное, где-то чувствовалось, где-то не успевали на полшага. Это присутствовало сегодня.

    Но в третьем периоде мы имели достаточно шансов, чтобы как-то подравнять игру» — сказал Зубов «Чемпионату».

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