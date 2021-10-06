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    ЦСКА «всухую» обыграл «Динамо в столичном дерби

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    Московское «Динамо» на своей площадке уступило столичному ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе армейцев шайбу забрасывали Максим Соркин, Павел Карнаухов и Джон Гилмор.

    Голкипер ЦСКА Иван Федотов провел первый матч на ноль в сезоне.

    Капитан «Динамо» Вадим Шипачев прервал свою результативную серию. Он набирал очки в первых 13 матчах сезона.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Соркин — 1 (Окулов, Попов), 30:34 — 0:1. Карнаухов — 2 (Попов), 49:47 — 0:2. Гилмор — 1 (мен., п.в., Сведберг), 57:26 — 0:3Вратари: Бочаров (57:14 — 57:26) — ФедотовБроски: 29 (6+13+10) — 30 (7+13+10)Штраф: 4 — 8

    В турнирной таблице Лиги ЦСКА идет на 4-м месте в Западной конференции, набрав 20 очков в 15 матчах. «Динамо» занимает 2-ю позицию Запада — 22 очка после 14 игр.

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