ЦСКА «всухую» обыграл «Динамо в столичном дерби

В составе армейцев шайбу забрасывали Максим Соркин, Павел Карнаухов и Джон Гилмор.
Голкипер ЦСКА Иван Федотов провел первый матч на ноль в сезоне.
Капитан «Динамо» Вадим Шипачев прервал свою результативную серию. Он набирал очки в первых 13 матчах сезона.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Соркин — 1 (Окулов, Попов), 30:34 — 0:1. Карнаухов — 2 (Попов), 49:47 — 0:2. Гилмор — 1 (мен., п.в., Сведберг), 57:26 — 0:3Вратари: Бочаров (57:14 — 57:26) — ФедотовБроски: 29 (6+13+10) — 30 (7+13+10)Штраф: 4 — 8
В турнирной таблице Лиги ЦСКА идет на 4-м месте в Западной конференции, набрав 20 очков в 15 матчах. «Динамо» занимает 2-ю позицию Запада — 22 очка после 14 игр.