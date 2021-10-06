Андриевский: Ребята полностью отдались игре, помогли вратарю, много силовых приемов провели

Главный тренер «Адмирала»прокомментировал результат матча с(3:2).

«Тяжелая игра, довольны, что взяли два очка. Не все у нас получается так, как хотелось бы, но ребята молодцы — выложились по полной программе, сблокировали много, помогли вратарю.

Много силовых приемов провели, полностью отдались игре, и два очка стали вознаграждением.

Соперник наседал в концовке, и в подсознании у ребят было то, что мы проигрывали матчи в концовках. Поэтому они слишком хотели сдержать, не пропустить, отсюда и ошибки.

В третьем периоде мы играли хорошо, держали шайбу, не давали сопернику создавать моменты, но концовку смазали в этом отношении», — сказал Андриевский .