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    Андриевский: Ребята полностью отдались игре, помогли вратарю, много силовых приемов провели

    Хоккей Адмирал Витязь КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал результат матча с «Витязем» (3:2).

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    «Тяжелая игра, довольны, что взяли два очка. Не все у нас получается так, как хотелось бы, но ребята молодцы — выложились по полной программе, сблокировали много, помогли вратарю.

    Много силовых приемов провели, полностью отдались игре, и два очка стали вознаграждением.

    Соперник наседал в концовке, и в подсознании у ребят было то, что мы проигрывали матчи в концовках. Поэтому они слишком хотели сдержать, не пропустить, отсюда и ошибки.

    В третьем периоде мы играли хорошо, держали шайбу, не давали сопернику создавать моменты, но концовку смазали в этом отношении», — сказал Андриевский .

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