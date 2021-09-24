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    «Ак Барс» обыграл «Адмирал» в серии буллитов

    Хоккей КХЛ Ак Барс Адмирал Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» обыграл в серии буллитов «Адмирал» (2:1) в домашнем матче регулярного сезона КХЛ .

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    Хозяева вышли вперед благодаря шайбе Пера Линдхольма на 24-й минуте, однако гости смогли сравнять счет на 38-й минуте усилиями Дмитрия Саюстова.

    В серии буллитов победный бросок на счету Александра Бурмистрова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Линдхольм — 3 (бол., Кагарлицкий, Бурмистров), 23:31 — 1:0. Саюстов — 4 (бол., Шулак, Вяч. Ушенин), 37:07 — 1:1. Коваленко, 65:00 — 2:1Вратари: Билялов — НалимовБроски: 35 (9+12+13+1) — 21 (9+8+3+1)Штраф: 18 — 8

    Благодаря этой победе «Ак Барс» закрепился на четвертом месте в Восточной конференции с 13 очками, у «Адмирала» шесть очков и девятое место.

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