ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять
  • 18:28
    • РФС назначил португальца Перейру главой департамента судейства
  • 18:03
    • Гол Заболотного помог ЦСКА разгромить ижевский «Зенит» в Кубке России
  • 15:21
    • Карацев проиграл на старте турнира в Нур-Султане
  • 09:33
    • Анри входит в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»
    Все новости спорта

    Гатиятуллин: После предыдущей игры важно было победить ЦСКА

    Хоккей Трактор ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:1).

    Анвар Гатиятулин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин

    «Важный матч для нас. После предыдущей игры важно было победить. Здорово, что сегодня болельщиков прибавилось. Здорово поддерживали они нас. Отдельное спасибо им за это.

    В целом по игре, то напряженный матч. Все три периода играли, придерживались своего задания, неплохо контролировали шайбу в зоне атаки, хорошо сыграли в обороне. Ещё раз повторюсь, рады победе. Словам благодарности команде за самоотдачу и характер.

    Как оценю игру нападающих? Вернусь к предсезонной подготовке. У нас не было возможности, всего лишь одна тройка сыграла в полном сочетании.

    Не хотели сразу с начала чемпионата что-то тасовать, важно было понять, кто как с кем работает. После игры с Минском решили поменять. Хорошо, что сработало. Следующая игра важная — готовимся к ней.

    И тренировки, и задания построены так, чтобы играть больше в зоне атаки. Не всегда получается, тем более при таком графике. Есть где-то усталость, не хватает движения. Сегодня хорошо восстановились, был у нас день отдыха.

    Важно при таком графике как можно быстрее восстанавливаться. Был день отдыха, провели восстановительные мероприятия, поэтому состояние было свежее.

    Удалось сыграть в тот хоккей, который мы хотим — контролировали шайбу в зоне атаке. Секрет тут один: кто свежее — тот имеет преимущество.

    В прошлом матче играл Роман Манухов, сегодня он отсутствовал? Потихоньку его вводим в состав. Физически готов, но игровой ритм нужно поймать, поэтому в следующей игре, возможно, появится в составе.

    Что с Ткачёвым? Игру доиграл, я думаю, все в порядке. Небольшое повреждение. Сейчас доктора занимаются. Завтра узнаем.

    Игра Марселя Шолохова на месте Андрея Стася? Оценю игру всей команды. У каждой линии было своё задание. Их звено полностью его выполнило сегодня», — https://hctraktor.org/' class=link target='_blank'>приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не уйдет с поля без голов
  • «Кадис» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Вернется ли «Рома» на победный путь?
  • «Рома» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Прервет ли «Сампдория» победную серию «Наполи»?
  • «Сампдория» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  7.14
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Альмерия — Тенерифе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие