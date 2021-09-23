Гатиятуллин: После предыдущей игры важно было победить ЦСКА

Главный тренер «Трактора»подвёл итоги встречи с(2:1).

«Важный матч для нас. После предыдущей игры важно было победить. Здорово, что сегодня болельщиков прибавилось. Здорово поддерживали они нас. Отдельное спасибо им за это.

В целом по игре, то напряженный матч. Все три периода играли, придерживались своего задания, неплохо контролировали шайбу в зоне атаки, хорошо сыграли в обороне. Ещё раз повторюсь, рады победе. Словам благодарности команде за самоотдачу и характер.

Как оценю игру нападающих? Вернусь к предсезонной подготовке. У нас не было возможности, всего лишь одна тройка сыграла в полном сочетании.

Не хотели сразу с начала чемпионата что-то тасовать, важно было понять, кто как с кем работает. После игры с Минском решили поменять. Хорошо, что сработало. Следующая игра важная — готовимся к ней.

И тренировки, и задания построены так, чтобы играть больше в зоне атаки. Не всегда получается, тем более при таком графике. Есть где-то усталость, не хватает движения. Сегодня хорошо восстановились, был у нас день отдыха.

Важно при таком графике как можно быстрее восстанавливаться. Был день отдыха, провели восстановительные мероприятия, поэтому состояние было свежее.

Удалось сыграть в тот хоккей, который мы хотим — контролировали шайбу в зоне атаке. Секрет тут один: кто свежее — тот имеет преимущество.

В прошлом матче играл Роман Манухов, сегодня он отсутствовал? Потихоньку его вводим в состав. Физически готов, но игровой ритм нужно поймать, поэтому в следующей игре, возможно, появится в составе.

Что с Ткачёвым? Игру доиграл, я думаю, все в порядке. Небольшое повреждение. Сейчас доктора занимаются. Завтра узнаем.

Игра Марселя Шолохова на месте Андрея Стася? Оценю игру всей команды. У каждой линии было своё задание. Их звено полностью его выполнило сегодня», — https://hctraktor.org/' class=link target='_blank'>приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.