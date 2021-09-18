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    «Нефтехимик» нанес «Витязю» шестое поражение в сезоне

    Хоккей КХЛ Витязь Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» на выезде нанес поражение «Витязю» со счетом 5:2.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    У команды из Нижнекамска шайбы забросили Тимур Хафизов, Егор Попов, Марат Хайруллин, Алексей Пузанов и Андрей Чивилев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)
    Голы: Одетт — 5 (Яремчук, Антипин), 16:27 — 0:1. Хафизов — 1 (бол., Кнот), 22:29 — 1:1. Е. А. Попов — 2 (Д. Попов), 31:46 — 2:1. Лещенко — 1 (бол., Антипин), 35:15 — 2:2. Хайруллин — 4 (бол.), 46:57 — 3:2. Пузанов — 2 (Галимов, Шутов), 47:30 — 4:2. Чивилев — 1 (бол.), 50:43 — 5:2Вратари: Иванников (49:55 — 50:14) — Тодыков (39:58 — 40:00, Ежов, 50:43)Штраф: 11 — 16Броски: 44 (10+12+22) — 13 (4+6+3)

    «Витязь» проиграл в шестой раз подряд. Он занимает 11 место в Западной конференции. «Нефтехимик» пятый с восемью очками в Восточной конференции.

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