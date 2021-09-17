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    Панарин рассказал, готов ли стать капитаном «Рейнджерс»

    Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал слухи о том, что он может стать капитаном команды.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    «Не знаю, откуда ветер дует. У нас ничего такого не происходит. Я не в курсе. Наверняка кто-то об этом думает. У нас в "Рейнджерс" нет капитана, и он нам нужен. Но у нас в раздевалке об этом разговоров не ведется.

    Честно, не знаю, как у нас выбирается капитан. Но не голосованием. А в прошлом году у нас не было капитана. Только четыре ассистента. Думаю, решение принимают на уровне тренера и генменеджера.

    В детстве был капитаном команды — мне на свитер пришили громадную букву "К", чтобы издалека было видно, кто тут кэп.

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    • На самом деле есть гораздо достойнее кандидаты на эту должность. Хотел бы я? Скорее даже нет, честно говоря. Это не просто наклеить букву. И ходить, фотографироваться с этой майкой. Это много черновой работы в раздевалке.

    Это не просто хорошо играть в хоккей. А между периодами тратить дополнительную энергию на то, чтобы вдохновлять, мотивировать: "Давайте, ребята, поработаем над этим!" Давать кучу интервью, быть лицом клуба. Много работы за пределами хоккейной площадки.

    А я вроде бы нормально в хоккей играю. Да и то с переменным успехом. Я просто боюсь, что не буду эффективным капитаном. У меня даже английского нет. Кого я там замотивирую?! Я могу только игрой повлиять. Но ко мне и безо всяких букв прислушаются», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

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