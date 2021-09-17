Панарин рассказал, готов ли стать капитаном «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»прокомментировал слухи о том, что он может стать капитаном команды.

«Не знаю, откуда ветер дует. У нас ничего такого не происходит. Я не в курсе. Наверняка кто-то об этом думает. У нас в "Рейнджерс" нет капитана, и он нам нужен. Но у нас в раздевалке об этом разговоров не ведется.

Честно, не знаю, как у нас выбирается капитан. Но не голосованием. А в прошлом году у нас не было капитана. Только четыре ассистента. Думаю, решение принимают на уровне тренера и генменеджера.

В детстве был капитаном команды — мне на свитер пришили громадную букву "К", чтобы издалека было видно, кто тут кэп.

На самом деле есть гораздо достойнее кандидаты на эту должность. Хотел бы я? Скорее даже нет, честно говоря. Это не просто наклеить букву. И ходить, фотографироваться с этой майкой. Это много черновой работы в раздевалке.

Это не просто хорошо играть в хоккей. А между периодами тратить дополнительную энергию на то, чтобы вдохновлять, мотивировать: "Давайте, ребята, поработаем над этим!" Давать кучу интервью, быть лицом клуба. Много работы за пределами хоккейной площадки.

А я вроде бы нормально в хоккей играю. Да и то с переменным успехом. Я просто боюсь, что не буду эффективным капитаном. У меня даже английского нет. Кого я там замотивирую?! Я могу только игрой повлиять. Но ко мне и безо всяких букв прислушаются», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».