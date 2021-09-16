Мартемьянов: К сожалению, наступаем на одни и те же грабли в игре с «Динамо»

Главный тренер «Сибири»оценил поражение своей команды от московского(4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По ходу встречи новосибирский клуб уступал со счетом 0:5, однако в третьем периоде им удалось сократить отставание до минимума, забросив четыре шайбы в ворота москвичей.

«К сожалению, наступаем на одни и те же грабли в игре с "Динамо". Неоправданные удаления, естественно, их очень быстро реализовывают. Опять же, недоволен игрой нашего большинства.

Единственный плюс — третий период. Команда не встала, не развалилась, показала характер. Была проведена небольшая работа в раздевалке, и парни бились до конца.

Все-таки были шансики зацепиться хотя бы за одно очко», — приводит слова Мартемьянова клубная пресс-служба динамовцев.

На старте нового сезона КХЛ «Сибирь» одержал одну победу и потерпел пять поражений. В данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав три очка.

20 сентября новосибирцы сыграют дома с «Куньлунем».