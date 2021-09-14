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    «Ак Барс» в серии буллитов взял верх над «Сочи»

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    Казанский «Ак Барс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сочи» со счетом 3:2 Б.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В основное время за хозяев забивали Артем Николаев (16-я минута) и Василий Глотов (57).

    За гостей отличились Артем Лукоянов (22) и Стивен Кампфер (60).

    В серии буллитов были точнее хоккеисты из Казани, решающий буллит на счету Кампфера.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Николаев — 2 (Жабреев, Балдаев), 15:09 — 1:0. Лукоянов — 1 (Глухов, Журавлев), 21:40 — 1:1. Глотов — 1 (Петьков), 56:09 — 2:1. Кэмпфер — 1 (Петров), 59:24 — 2:2Победный буллит: КэмпферБроски: 31 (10+8+6+7) — 34 (6+11+16+1)Штраф: 10 — 14

    16 сентября «Сочи» примет СКА, потом 18 числа «АК Барс» снова сыграет с сочинской командой, но уже дома

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