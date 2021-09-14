Московское «Динамо» в гостях обыграло «Адмирал»

Владивостокский «Адмирал» потерпел домашнее поражение от московского «Динамо» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Рашевский, отличившийся дублем на 22-й и 51-й минутах, а также Станислав Галиев (48), Николай Чебыкин (59) и Вадим Шипачев (60).

Хозяева ответили результативными бросками Вячеслава Ушенина (19) и Марка Вербы (30, 58).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Динамо М» (Москва) — 3:5 (1:0, 1:1, 1:4) Голы: Вяч.Ушенин — 2 (бол., Вл.Ушенин, Мозик), 18:49 — 1:0. Рашевский — 3 (Клинкхаммер, Бойков), 21:09 — 1:1. Верба — 2 (Кестнер, Меньшиков), 29:30 — 2:1. Галиев — 3 (Шипачев), 47:15 — 2:2. Рашевский — 4 (бол., Шипачев), 50:16 — 2:3. Верба — 3 (Фазылзянов, Обидин), 57:16 — 3:3. Чебыкин — 5 (Игумнов, Сергеев), 58:49 — 3:4. Шипачев — 7 (п.в., Клинкхаммер, Миронов), 59:49 — 3:5Вратари: Налимов (59:14 — 59:49) — БочаровБроски: 29 (13+7+9) — 40 (8+16+16)Штраф: 8 — 12

«Динамо» одержало пятую победу кряду и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков. Команда из Владивостока располагается на десятой строчке Востока с тремя очками.

16 сентября московский клуб сыграет в гостях с «Сибирью», а днем позже «Адмирал» дома встретится с «Северсталью».