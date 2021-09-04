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    «Ак Барс» проиграл «Куньлуню», ведя в счете 3:0

    «Ак Барс» — «Куньлунь»: счет матча 3:4, обзор голов

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    «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от «Куньлуня» — 3:4 (3:0, 0:2, 0:2).

    Хоккеисты «Куньлуня»
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    Хоккеисты «Куньлуня»

    В первом периоде казанцы повели 3:0 благодаря голам Пера Линдхольма (4 минута), Николая Коваленко (11) и Дмитрия Юдина (18).

    «Драконы» вырвали победу усилиями Брэндона Ипа (22), Спенсера Фу (32), Алекса Рича (42) и Люка Локхарта (51).

    Теперь на счету обеих команд по одной победе и одному поражению.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 (3:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Линдхольм — 1 (бол., Панюков, Уил), 3:01 — 1:0. Коваленко — 1 (Воронков, Рукавишников), 10:04 — 2:0. Панюков — 2 (Юдин, Уил), 17:52 — 3:0. Йип — 1 (Николлс), 21:02 — 3:1. С. Фу — 2 (мен., Фрэм), 31:24 — 3:2. Рич — 1 (Уэрек), 41:25 — 3:3. Локхарт — 1 (бол., Фрэм, С. Фу), 50:55 — 3:4Вратари: Ахтямов (59:01) — ЛазушинШтраф: 8 — 12Броски: 47 (16+20+11) — 21 (2+8+11)

    В следующем матче «Ак Барс» примет «Торпедо», а «Куньлунь» — рижское «Динамо».

    Другие результаты:

    «Нефтехимик» — «Йокерит» — 4:2
    «Сочи» — «Витязь» — 6:5 ОТ

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