Василевский установил очередной рекорд Кубка Стэнли

Андрей Василевский Фото: globallookpress.com
Таким образом, россиянин — первый голкипер в истории НХЛ, кому удалось завершить четыре серии плей-офф подряд матчами без пропущенных шайб, сообщает пресс-служба лиги.
Ранее Василевский сохранял свои ворота в неприкосновенности в последней игре финала Кубка Стэнли-2020 с «Далласом», в серии первого раунда плей-офф НХЛ-2021 с «Флоридой», а также в пятом матче серии второго раунда с «Каролиной».
Напомним, «Тампа» в финале Кубка Стэнли сыграет с «Монреалем».