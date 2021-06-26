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    Василевский установил очередной рекорд Кубка Стэнли

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    «Тампа» переиграла «Айлендерс» в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли (1:0). Голкипер «молний» Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 18 бросков.

    Андрей Василевский
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    Андрей Василевский

    Таким образом, россиянин — первый голкипер в истории НХЛ, кому удалось завершить четыре серии плей-офф подряд матчами без пропущенных шайб, сообщает пресс-служба лиги.

    Ранее Василевский сохранял свои ворота в неприкосновенности в последней игре финала Кубка Стэнли-2020 с «Далласом», в серии первого раунда плей-офф НХЛ-2021 с «Флоридой», а также в пятом матче серии второго раунда с «Каролиной».

    Напомним, «Тампа» в финале Кубка Стэнли сыграет с «Монреалем».

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