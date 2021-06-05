Малкин перенес операцию на колене

Форвардперенес операцию на правом колене, сообщается на официальном сайте клуба.

Точные сроки восстановления россиянина неизвестны. Вероятнее всего, 34-летний хоккеист будет недоступен на сборах команды в сентябре. Ожидается, что к тому времени будет точнее известно, когда форвард сможет вернуться на лед.

Напомним, что Малкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ 16 марта против «Бостона», из-за чего пропустил полтора месяца.

В сезоне-2020/21 Малкин провел 33 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 28 (8+20) очков. В четырех играх плей-офф форвард набрал 5 (1+4) очков.