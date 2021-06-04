Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — КанадаНеслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
  • 12:05
    • Российскую теннисистку задержали из-за подозрения в договорном матче на «Ролан Гаррос»
  • 11:20
    • Тарасенко призвал оставить Брагина главным тренером сборной России
  • 08:57
    • «Лейкерс» сложили с себя чемпионские полномочия
  • 07:25
    • Аргентине не смогла обыграть Чили в отборе к ЧМ-2022
  • 22:40
    • Сборная России проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала ЧМ-2021
    Все новости спорта

    Михайлов: Это провал. Дальше так продолжаться не должно

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Чемпионат мира по хоккею-2021
    Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов раскритиковал игроков и тренерский штаб сборной России после поражения от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира.

    Борис Михайлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Борис Михайлов

    «Правильно сказал защитник Дмитрий Орлов — это провал. Ни болельщики, ни специалисты не удовлетворены выступлением сборной на чемпионате мира. Некоторые игроки говорят: "Мы хотели.." Великий Гюго сказал: "Хотеть мало, надо мочь".

  • Каспарайтис о сборной России: Может, проблема в названии «Красная машина»? Хорошо, что «Красным танком» не назвались
  • Читайте по теме

    • Я на протяжении нескольких лет говорю: если не будет профессионального отчета руководства Федерации, тренерского штаба и главного тренера — мы не сдвинемся с мертвой точки.

    Такие отчеты печатались в прессе массовой информации и доводились до всех болельщиков.

    Если мы довольны непопаданием в четверку, значит пришло время перемен в руководстве нашего хоккея и в тренерском штабе.

  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
  • Реакция спортивных СМИ на поражение сборной России в четвертьфинале ЧМ-2021
  • Сегодня

    • Все ли правильно сделало руководство к чемпионату мира? Будет ли публичный отчет национальной сборной от тренерского штаба до руководства Федерации? Россия — хоккейная страна. Так дальше продолжаться не должно», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли испанцы и португальцы голевую феерию?
  • Испания — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Италия снова сохранит свои ворота неприступными?
  • Италия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли Медведев пройти Опелку?
  • Опелка — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Испания — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Италия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Опелка — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Россия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаньенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  6.11
  • Экспресс дня 5 июня
  • Завтра в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие