Михайлов: Это провал. Дальше так продолжаться не должно

Двукратный олимпийский чемпионраскритиковал игроков и тренерский штаб сборнойпосле поражения от(1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира.

«Правильно сказал защитник Дмитрий Орлов — это провал. Ни болельщики, ни специалисты не удовлетворены выступлением сборной на чемпионате мира. Некоторые игроки говорят: "Мы хотели.." Великий Гюго сказал: "Хотеть мало, надо мочь".

Я на протяжении нескольких лет говорю: если не будет профессионального отчета руководства Федерации, тренерского штаба и главного тренера — мы не сдвинемся с мертвой точки.

Такие отчеты печатались в прессе массовой информации и доводились до всех болельщиков.

Если мы довольны непопаданием в четверку, значит пришло время перемен в руководстве нашего хоккея и в тренерском штабе.

Все ли правильно сделало руководство к чемпионату мира? Будет ли публичный отчет национальной сборной от тренерского штаба до руководства Федерации? Россия — хоккейная страна. Так дальше продолжаться не должно», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».