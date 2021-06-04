Каспарайтис о сборной России: Может, проблема в названии «Красная машина»? Хорошо, что «Красным танком» не назвались

Бывший защитник клубов НХЛ, олимпийский чемпионпрокомментировал поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира.

«Любая команда может собраться и выиграть. Эта Канада, конечно, была слабая по составу, но все-таки это Канада, они умеют играть в хоккей. Что нужно для победы над ними? Работа, вера и надежда. Ничего больше не придумать.

Канада — великая хоккейная нация. У них игроков и катков больше в 100 раз, несмотря на то, что Россия больше как страна. Надо развивать детский хоккей.

Не надо возвращать Советский Союз с его системой, но чего-то все-таки не хватает. Может, проблема в названии "Красная машина"? "Красная машина" была одна — в 80-е и в начале 90-х. А сейчас как можно так называться? Это хороший бренд, но машина должна всех переезжать. Хорошо, что "Красным танком" не назвались.

Турнир провален, бесспорно. Жалко, что можно выиграть все игры на групповой стадии, проиграть одну игру, и чемпионат будет признан неудачным», — приводит слова Каспарайтиса Sport24.