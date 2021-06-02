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    Ротенберг высказался о предстоящем матче с Канадой

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Чемпионат мира по хоккею-2021
    Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от встречи с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Мы выполнили актуальную задачу занять первое место в группе. На сегодняшний день можем поздравить с этим всех наших болельщиков и тех, кто помогал нам.

    Это было важно, чтобы в четвертьфинале и полуфинале иметь возможность играть в качестве команды-хозяйки, нам было важно получить это преимущество. Хотел бы поздравить всех с победой.

    Я прочитал, что сегодня официально было продано два билета на матч. Уверен, что на игру Россия — Канада будет продано больше билетов. Очень ждем болельщиков и рассчитываем на их поддержку на игре.

    Главного тренера сборной Канады мы хорошо знаем, он очень известный специалист. Сборная Канады — это очень серьезный соперник с сильным тренерским штабом.

    Не имеет значения, как они играли на групповом этапе. Плей-офф всегда важнее, так как каждый хоккеист мечтает в него попасть и сыграть в матче Россия — Канада. Это хоккейная классика, к которой мы будем серьезно готовиться.

    У нас завтра пройдет собрание, на котором мы обсудим групповой этап, подведем итоги, нам есть над чем работать. Мы стремимся к максимальному результату. Есть еще очень много деталей, которые нужно поправить, чтобы его добиться.

    Результаты, которые мы показываем, — большая заслуга всей команды. Сейчас мы спокойно все проанализируем, у нас все игроки готовы.

    Мы понимаем нашего соперника, сейчас у нас есть время подготовиться. Мы добились того результата, которого хотели на этом этапе. Дальше идем шаг за шагом и готовимся к следующей игре. Наша задача — побеждать в каждом матче», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

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