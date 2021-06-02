Кубок Стэнли. «Тампа» выиграла второй матч у «Каролины»

«Каролина» проиграла «Тампе» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 1:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн и Энтони Чирелли. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 32.

У проигравших единственный гол забил Андрей Свечников.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Центральный дивизион Второй матч «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Киллорн — 5 (Стэмкос), 27:09 — 0:1. Чирелли — 3 (Хедман, Чернак), 48:06 — 0:2. Свечников — 2 (Стаал, Терявяйнен), 58:30 — 1:2Вратари: Неделькович (58:20 — 58:30, 58:41) — ВасилевскийШтраф: 4-4Броски: 32 (8+13+11) — 15 (6+5+4)Счет в серии: 0:2

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Лайтнинг». Следующая игра в серии состоится 4 июня.