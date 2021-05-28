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    Норвегия по буллитам победила Латвию на ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Латвии Сборная Норвегии
    Сборная Норвегии одержала победу по буллитам над командой Латвии (4:3 ПБ) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

    Латвия — Норвегия
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    Латвия — Норвегия

    В основное время у Норвегии отличились Ольден, Олимб и Петтерсен. Решающий бросок исполнил нападающий Микаэль Хага.

    За латвийцев шайбы забросили Крастенбергс, Кениньш и Рубинс.

    Чемпионат мира. Группа B
    Латвия — Норвегия — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Улден — 1 (Косастуль, Треттенес), 3:50 — 0:1. Крастенберг — 2 (Рубинс, Кениньш), 11:55 — 1:1. Кениньш — 1 (Аболс, Сотниекс), 17:44 — 2:1. К.А. Улимб — 1 (мен., Россели Ольсен), 21:08 — 2:2. Петтерсен — 1 (Россели Ольсен, К.А. Улимб), 41:56 — 2:3. Рубинс — 1 (Балинскис), 49:42 — 3:3Победный буллит: ХагаВратари: Кивлениекс — ХаукеланнБроски: 24 (11+6+4+3) — 21 (5+6+9+1)Штраф: 8 — 10

    Латвия (8 очков) занимает четвертое место в группе В, Норвегия (5) — седьмая.

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