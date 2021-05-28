Норвегия по буллитам победила Латвию на ЧМ-2021

одержала победу по буллитам над(4:3 ПБ) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

В основное время у Норвегии отличились Ольден, Олимб и Петтерсен. Решающий бросок исполнил нападающий Микаэль Хага.

За латвийцев шайбы забросили Крастенбергс, Кениньш и Рубинс.

Чемпионат мира. Группа B Латвия — Норвегия — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Улден — 1 (Косастуль, Треттенес), 3:50 — 0:1. Крастенберг — 2 (Рубинс, Кениньш), 11:55 — 1:1. Кениньш — 1 (Аболс, Сотниекс), 17:44 — 2:1. К.А. Улимб — 1 (мен., Россели Ольсен), 21:08 — 2:2. Петтерсен — 1 (Россели Ольсен, К.А. Улимб), 41:56 — 2:3. Рубинс — 1 (Балинскис), 49:42 — 3:3Победный буллит: ХагаВратари: Кивлениекс — ХаукеланнБроски: 24 (11+6+4+3) — 21 (5+6+9+1)Штраф: 8 — 10

Латвия (8 очков) занимает четвертое место в группе В, Норвегия (5) — седьмая.