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    Норвегия разгромила Италию

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Норвегии Сборная Италии
    В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Норвегии разгромила Италию со счетом 4:1.

    Норвегия — Италия
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    Норвегия — Италия

    Основной вклад команды в победу внес Матиас Треттенс, который оформил хэт-трик. Еще шайбой отметился Росселли Ольсен. Итальянцы довольствовались лишь заброшенной шайбой Даниэля Франка.

    Чемпионат мира. Группа B
    Норвегия — Италия — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Треттенес — 1 (Улден, Лесунн), 10:04 — 1:0. Россели Ольсен — 1 (бол., К.А. Улимб, Эспеланд), 25:12 — 2:0. Треттенес — 2 (бол., Улден, Линдстрем), 36:01 — 3:0. Треттенес — 3 (Лесунн, Линдстрем), 40:59 — 4:0. Франк — 2 (Андергассен, Маркетти), 51:55 — 4:1Вратари: Хаукеланн — ФациоБроски: 39 (8+23+8) — 18 (6+3+9)Штраф: 2 — 8

    Для норвежцев это первая победа в группе, а для итальянской команды — второе поражение.

    Норвегия с 3 очками занимает 4 место в группе В. Италия остается последней.

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