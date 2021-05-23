Норвегия разгромила Италию

В матче второго тура группового этапа чемпионата мираразгромиласо счетом 4:1.

Основной вклад команды в победу внес Матиас Треттенс, который оформил хэт-трик. Еще шайбой отметился Росселли Ольсен. Итальянцы довольствовались лишь заброшенной шайбой Даниэля Франка.

Чемпионат мира. Группа B Норвегия — Италия — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Треттенес — 1 (Улден, Лесунн), 10:04 — 1:0. Россели Ольсен — 1 (бол., К.А. Улимб, Эспеланд), 25:12 — 2:0. Треттенес — 2 (бол., Улден, Линдстрем), 36:01 — 3:0. Треттенес — 3 (Лесунн, Линдстрем), 40:59 — 4:0. Франк — 2 (Андергассен, Маркетти), 51:55 — 4:1Вратари: Хаукеланн — ФациоБроски: 39 (8+23+8) — 18 (6+3+9)Штраф: 2 — 8

Для норвежцев это первая победа в группе, а для итальянской команды — второе поражение.

Норвегия с 3 очками занимает 4 место в группе В. Италия остается последней.