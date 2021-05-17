Правление КХЛ утвердило структуру проведения чемпионата сезона 2021/22

Правление КХЛ утвердило структуру проведения чемпионата по хоккею среди мужских команд сезона 2021/2022 годов, сообщает официальный сайт лиги.

На первом этапе чемпионата команды проведут по 56 матчей — по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), еще по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).

Регулярный чемпионат должен начаться 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА и завершиться 1 марта 2022 года . В рамках регулярного чемпионата также предусмотрен перерыв на Олимпийские игры, которые состоятся в феврале 2022 года в Пекине.

Старт плей-офф намечен на 4 марта 2022 года и в случае необходимости седьмая игра финальной серии состоится 30 апреля 2022 года .

В целях оптимизации проведения чемпионата и в связи с увеличением количества участников внесены следующие изменения при распределении команд по дивизионам и конференциям: команда «Торпедо» переведена в дивизион Боброва Западной конференции, «Северсталь» перешла в дивизион Тарасова, «Адмирал» в случае возвращения займет место в дивизионе Чернышева, а «Куньлунь Ред Стар» отправлен в дивизион Харламова.