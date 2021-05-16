Брагин: С Чехией был хороший, боевой матч, особенно второй период

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал поражение от Чехии (0:4) в матче 3-го тура чешского этапа Евротура.

«Сегодня был хороший, боевой матч, особенно второй период. Да и первый тоже. Если брать всю игру, то мы создали очень хорошие моменты, но не забили.

Поэтому с позитивом входим в чемпионат мира. Прошли подготовительный цикл. Сейчас входим в чемпионат мира и всё должно быть нормально.

Позиция основного вратаря? Сейчас будем думать и анализировать. Мы оставляем одно заявочное место для вратаря из плей-офф. Посмотрим, как будет складываться ситуация в НХЛ.

Также одно место для нападающего. Есть две вакансии, поэтому посмотрим. У нас есть три вратаря. Будем готовить их к чемпионату мира и решать.

Не выиграли ни разу третьи периоды? Команда сейчас находится под нагрузкой. Если брать сезон в общем, выиграли Евротур, 10 побед подряд. Это хороший результат. Но основная работа велась под чемпионат мира», — сказал Брагин в эфире программы «Все на Матч!».

На чешском этапе Евротура Россия заняла последнее место, набрав 3 очка. Чехия с 8 очками финишировала первой. Россияне выиграли все три предыдущих этапа Евротура, победив в 10 матчах подряд и установив рекордную серию.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в латвийской Риге с 21 мая по 6 июня.