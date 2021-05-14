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    Кучеров в восторге от возвращения на лед после травмы

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    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров высказался о своем возвращении на лед после операции на бедре.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    27-летний россиянин ни разу не выходил на лед в нынешнем сезоне из-за операции на бедре, перенесенной в декабре 2020 года.

    «Я чувствую себя на льду отлично, я в восторге от возвращения. Чувствую себя сильным и считаю, что стал лучше, чем раньше.

    У меня нет выбора, нужно приспособиться как можно быстрее, попытаться замедлить игру настолько, насколько я могу, чтобы показать свои умения, а потом добавлять в скорости по ходу плей-офф», — приводит журналист The Athletic Джо Смит слова Кучерова.

    В регулярном сезоне-2019/20 Кучеров провел 68 матчей и набрал 85 (33+52) очков. В плей-офф он набрал 34 (7+27) очка в 25 играх и помог «Тампе» завоевать Кубок Стэнли.

    Первый матч серии «Флорида» — «Тампа» состоится 16 мая.

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