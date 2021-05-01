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    Брагин: Сегодня выглядели лучше по движению, и лучше работали

    Хоккей Сборная России Сборная Швейцарии
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в матче Еврочелленджа против Швейцарии (0:1).

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Сегодня выглядели лучше по движению, и лучше работали. Были хорошие моменты, конечно, надо их реализовать.

    У нас ноль забитых, противник одну забросил — поэтому и проиграли. Проанализируем эти две игры очень тщательно, сейчас сходу сложно сказать, кто порадовал, кто разочаровал.

    Те ребята, кто остался в Новогорске, имеют легкие повреждения, поэтому решили их поберечь.

    По Толчинскому мы говорили, что следим за ребятами. Дали ему отдохнуть после финала — и сейчас пригласили. Какие функции он будет выполнять в сборной? Такие же, как и в клубе.

    Сегодня посмотрели Федотова, он провел хорошую игру. У нас сейчас есть три вратаря, а с Биляловым, который остался в Новогорске — вообще четыре.

    Посмотрим, как он себя чувствует, и примем решение», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

    Подопечные Валерия Брагина проиграли швейцарцам во второй раз за два дня. В пятницу, 30 апреля сборная России уступила команде Патрика Фишера со счетом 1:3.

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