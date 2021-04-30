Сборная России проиграла Швейцарии в матче Еврочелленджа

Сборная России Фото: globallookpress.com
За победителей отличились Киллиан Мотте, Кристоф Бертши и Инти Пестони.
Единственную шайбу россиян забросил Евгений Тимкин.
Еврочеллендж
Швейцария — Россия — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Мотте — 1 (Фухс), 16:43 — 1:0. Тимкин — 1 (Ожиганов), 28:40 — 1:1. Берчи — 1 (Праплан), 50:04 — 2:1. Пестони — 1 (бол., Я. Мозер), 53:53 — 3:1Вратари: Шлегель — Самонов (56:24 — 59:39, 59:44)Броски в створ: 28-34Штраф: 6 -6
Вторая встреча между командами в рамках Еврочелленджа пройдет 1 мая.
В предыдущем матче российские хоккеисты выиграли у сборной Белоруссии со счетом 2:0.
April 30, 2021