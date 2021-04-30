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    Сборная России проиграла Швейцарии в матче Еврочелленджа

    Хоккей Сборная России Сборная Швейцарии
    Сборная России потерпела гостевое поражение от команды Швейцарии (1:3) в матче Еврочелленджа.

    Сборная России
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    Сборная России

    За победителей отличились Киллиан Мотте, Кристоф Бертши и Инти Пестони.

    Единственную шайбу россиян забросил Евгений Тимкин.

    Еврочеллендж
    Швейцария — Россия — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Мотте — 1 (Фухс), 16:43 — 1:0. Тимкин — 1 (Ожиганов), 28:40 — 1:1. Берчи — 1 (Праплан), 50:04 — 2:1. Пестони — 1 (бол., Я. Мозер), 53:53 — 3:1Вратари: Шлегель — Самонов (56:24 — 59:39, 59:44)Броски в створ: 28-34Штраф: 6 -6

    Вторая встреча между командами в рамках Еврочелленджа пройдет 1 мая.

    В предыдущем матче российские хоккеисты выиграли у сборной Белоруссии со счетом 2:0.

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