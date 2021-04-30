«Авангард» расстался с Ковальчуком и продлил контракты с тремя игроками

«Авангард» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающимпо взаимному согласию сторон.

Ковальчук провел в этом сезоне 40 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков.

«Когда мы договаривались о переходе Ильи в "Авангард", сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ. Разумеется, в любое время ждем Илью обратно, он очень много сделал для "Авангарда", вел команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами.

Во многом его опыт стал решающим в нашей победе в Кубке Гагарина. Желаем удачи за океаном, теперь у Ильи появились тысячи новых фанатов из Омска, Балашихи и множества других городов — армия болельщиков "Авангарда". Наш клуб оставляет двери открытыми — уверен, команда и болельщики были бы счастливы отправиться на защиту чемпионского титула вместе с таким мастером, как Илья Ковальчук», — заявил генеральный менеджер Алексей Волков.

Также «Авангард» продлил контракты с нападающими Наилем Якуповым и Арсением Грицюком, а также вратарем Андреем Мишуровым.

Якупов заключил односторонний контракт сроком на два года, Грицюк и Мишуров — двусторонние на два года каждый.