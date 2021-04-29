Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина

«Авангард» победил ЦСКА (1:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина и завоевал трофей. Автором победной шайбы стал нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский. Команда Боба Хартли одержала победу в финале Кубке Гагарина со счетом 4-2. Для «Ястребов» это первый успех в истории КХЛ.

Аккуратное начало

Автор «Чемпионата» Лев Лукин считает, что команды начали встречу очень осторожно, поскольку увеличилась цена ошибки.

«Шестой матч начался предельно аккуратно с обеих сторон. Максимум внимания своим воротам, минимум рисков и авантюры впереди. Где-то полпериода ни "Авангард", ни ЦСКА не создавали опасных моментов, и лишь затем армейцы стали пытаться крутить позиционные атаки и наращивать преимущество по броскам. Омичи в свою очередь также перешли к любимому контратакующему хоккею. Но остроты игре по-прежнему не хватало.

Зато чего было в избытке, так это нервов. Было хорошо заметно, как хоккеистов бьёт лёгкий мандраж, следствием которого становился частый мелкий брак при передачах или приёме шайбы. Из-за этого сорвалось несколько потенциально убойных моментов: у ЦСКА Мамин не попал по шайбе на пятачке, у "Авангарда" Гончаров не смог принять отличный пас Ковальчука и выйти на чистый лёд.

Составы @hcavangardomsk и @hccska на главную игру сезона (на данный момент) — на 6-й матч Финала Кубка Гагарина.

⌚ 19:00 мск

📺 Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD pic.twitter.com/jW4LuvaR7D — КХЛ (@khl) April 28, 2021

В первом периоде "ястребы" играли очень агрессивно, без прокатов. Игроки "Авангарда" регулярно втыкались в соперников, а в одном из единоборств Гончаров жёстко, но по правилам встретил Светлакова. Тут же возникла потасовка, но по её итогам арбитры не выписали ни одной штрафной минуты».

Боб Хартли Главный тренер «Авангарда» Это был невероятный сезон! Я помню момент, когда мы сели в автобус до аэропорта, и при отъезде нас провожало огромное количество болельщиков всех возрастов. Они плакали, они оставались без команды. Мы здесь уже три года, но мы вернемся в Омск с трофеем и баннером, который сможем поместить на крышу нашей новой арены. Все проблемы позади. Мы заполучили новых болельщиков в Балашихе, но мы также играем и для наших омских болельщиков. Мы задолжали им это чемпионство.

Счет открыл Толчинский? Нет, Андронов!

Автор Sportbox.ru Дмитрий Пономаренко рассказывает о драматичных обстоятельствах, окружающих единственный гол в решающем матче.

«Первый же гол в этом матче обернулся личной трагедией! Мало того что он был забит "в раздевалку" — за 32 секунды до окончания первого периода, так еще и автором его стал Сергей Толчинский. Нет, конечно, то, что забил именно он, никого не удивляет. Толчинский — самый результативный игрок "Авангарда". И, кстати, как раз эта шайба позволила ему вновь сравняться с Константином Окуловым в рейтинге лучших бомбардиров плей-офф — у обоих по 20 (6+14) очков.

Дело в том, что еще в прошлом сезоне Сергей сражался за ЦСКА и очень здорово прогрессировал. Красно-синие, с трудом вползавшие летом под зарплатный потолок, удержать его в составе не смогли. И вот теперь Толчинский забросил в их ворота столь важную шайбу в решающем матче! А ведь до этого не мог поразить ворота на протяжении 12 встреч, набирая очки за счет результативных передач.

Ну, и где же тут трагедия, спросите вы? Конечно, совсем в другом. Просто бросок лидера атак "Авангарда" вратарь ЦСКА Ларс Юханссон, возможно, и взял бы. Но его траекторию неожиданно подправил Сергей Андронов. И вот для опытнейшего капитана армейцев это уже небольшая личная драма!»

Игорь Никитин Главный тренер ЦСКА Сегодня победил сильнейший. Я горжусь своей командой, Омск заслужил эту победу. Сергей Толчинский для меня не чужой человек, работали с ним, парень заслужил победу. Очень благодарен Омску за все, что они для меня сделали. У меня родители там живут, не чужой для меня город. Хочется поблагодарить и ЦСКА за возможность работать в этом клубе и спасибо всем ребятам. Не хватило звезд в составе по сравнению с прошлым финалом? Не вижу смысла об этом говорить. Хоккей — командная игра. У нас с этим составом была возможность выиграть. Плей-офф — это серия игр, где любой вратарь должен сыграть выше своих возможностей. Как и Грубец, Ларс у нас тоже очень здорово играл, поэтому мы в финале.

146 раз постучался ЦСКА напоследок в ворота крепости Хартли

Обозреватель «Советского Спорта» Виталий Славин отдает должное командной игре «Авангарда», наглядно показывая, что гол омичей не был счастливой случайностью.

«81 — сегодня. 65 — позавчера. Догадались, о чем речь? Нет? Тогда вам еще пара удивительных цифр для осмысления: 39 — сегодня, 28 — позавчера. Ну, конечно, во втором случае — блоки омичей в матчах №6 и №5. Что касается суммарных 146 — столько бросков армейцы нанесли в двух заключительных матчах сезона. Почти полтора в среднем за минуту, но — 0:2 в понедельник и 0:1 теперь!

В этом суть и секрет успеха команды Боба Хартли. Тактическая выучка, функциональная подготовка, самоотверженность, сплоченность, скрупулезное внимание любой, казалось бы, мелочи. В том, что в ЦСКА далеко не так, свидетельствует многое. Давайте перечислять.

Как Толчинский забил золотой гол? Правильно, благодаря рикошету от клюшки капитана ЦСКА Андронова. Зачем он ее выставлял? Зачем по сути забил сам себе? Почему не попытался лечь под шайбу? Потому что не обучен! Сколько москвичи приняли на себя бросков в последней и предпоследней встречах? Просто для сравнения. 11 и 6 — чувствуете разницу?

От блоков плавно переходим ко второму фактору. Почему Андронов не успел накрыть смертельный выстрел от MVP Кубка Гагарина-2021? Да просто к концу первого периода и своей длинной смены капитан подсел физически! Как и вся пятерка гостей, находившаяся на льду в ключевой момент сезона».

Сергей Толчинский Нападающий «Авангарда» Немного повезло, ирония даже какая-то, от клюшки залетела… Нереальные эмоции! Сейчас чувствую уже облегчение. Такой путь был! Столько игр был тяжелых, когда были на волоске. Плюс против бывшей команды играл. Я мечтал об этом, видел это, хотел, чтобы было наяву. Это просто нереально! Я поплакал уже минуты три, посмеялся, а теперь все как в тумане.

Бесполезный Ковальчук

Автор Sport24 Артем Гаев радуется, что во втором периоде команды прибавили в активности, но находит причины для критики в адрес капитана «Авангарда».

«Преимущество "Авангарда" могло исчезнуть уже на старте второй двадцатиминутки — Мэт Робинсон ворвался в зону хозяев справа, бросил без шансов для Грубеца, но попал в штангу. Еще через несколько минут на дальний пятак опасно врывался Телегин, здесь уже хорош был чешский кипер. "Ястребы" чуть реже, но тоже опасно беспокоили Юханссона — в течение одной смены Клим Костин пытался забить из-за ворота, а Корбан Найт едва не отличился подправлением.

На 7-й минуте периода ЦСКА сделал сопернику царский подарок — заработал удаление за нарушение численного состава. Команда Хартли несколько раз была близка к голу, но на вторую половину большинства на лед вышел Илья Ковальчук, у которого все просто валилось из рук. По ходу финальной сирены ветеран, похоже, был полезнее в раздевалке, чем на льду.

21` Шайба в игре, стартовал второй период! pic.twitter.com/8bnVd9phgH — ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 28, 2021

Концовка игрового отрезка целиком и полностью осталась за действующим чемпионом — парни Никитина, пользуясь преимуществом ближней скамейки, запирали "ястребов" в их зоне, но те снова сблокировали 10 бросков и помогли Грубецу засушить армейскую атаку в пятом периоде подряд. До Кубка Гагарина Омску оставалось 20 минут».

Илья Ковальчук Капитан «Авангарда» Рады очень. Дома выиграли! Сегодня полный стадион, столько народу… Конечно, эта победа посвящается Омску. Как выдержали последние минуты при игре 3 на 5? Шапи (Дамир Шарипзянов — прим. ред.) 10 раз шайбу на себя поймал. Все ребята отдались полностью, поэтому выиграли. Здесь эмоции иные, чем в СКА, потому что мы в каждой серии были андердогами, приходилось доказывать. После многих игр нас списывали со счетов, но мы дошли до конца. Всегда приятно побеждать, тем более, у нас в команде огромное количество пацанов, которые впервые выиграли Кубок Гагарина

«Ястребы» выстояли в формате 3 на 5

Автор Alhhockey.ru Самир Арар хвалит омичей за строгую и самоотверженную игру в обороне, которая помогла выстоять даже в меньшинстве.

«А "Авангард" играл строго. Вообще ни одного удаления в первых двух периодах. Просто идеально выполнили установку на матч. В третьем периоде ЦСКА начал активно грузить пятак Омска, но опять же, "Ястребы" изучили соперника: садились низко и блокировали, да и Грубец был готов к этому.

Стоит отметить, что "Авангард" вообще не давал войти ЦСКА в свою зону с контролем. Все через вброс и через борьбу, что заставляло тратить силы.

В конце третьего периода ЦСКА имел численное преимущество 5 на 3, но за минуту ни один бросок не дошел до Грубеца. Дамир Шарипзянов все принял на себя. Но как с такой самоотдачей не выиграть кубок?

"Авангард" долго шел к своей цели, но наконец-то дошел. "Ястребы" постоянно проводили работу над ошибками, усиливались не только игроками, но и менеджментом. Большинство усилений сработало».

Дамир Шарипзянов Игрок «Авангарда» Мы все знали, сколько голов забил Шалунов, что это за игрок. Нужно было ловить его броски на себя. Сейчас уже ничего не болит, все офигенно! В том самом большинстве даже на секунду не дал себе поверить, что что-то плохое случится. Поначалу не верил в чемпионство, но теперь приходит осознание.

Самый ценный игрок

Заместитель шефа отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин хвалит Сергея Толчинского, признанного самым ценным игроком плей-офф КХЛ.

«В плей-офф Толчинский решал в самых важных матчах. В четвертой игре с "Автомобилистом" (4:3 ОТ), когда в овертайме выдал шикарную передачу на Илью Ковальчука. В шестом матче с "Магниткой", набрав 2 (1+1) очка. В седьмой игре финала конференции против "Ак Барса" он также сделал результативный пас в овертайме. А в главном финале стал автором победного гола.

Уже после победы в финале Кубка Гагарина над родным клубом Толчинский признался, что после ухода из ЦСКА пережил непростой период: "Это была нереальная мотивация, которая и помогла мне всего добиться. Честно, мне было очень обидно". Траты "Авангарда" оказались ненапрасными. А вот в ЦСКА наверняка не раз пожалели о решении сэкономить на собственном воспитаннике. Ведь на остальных игроков деньги нашлись, причем на некоторых — существенно большие, чем надо было дать Толчинскому.

"Он попросил определенную зарплату, которой, как мы считаем, он не достоин", — говорил после ухода Толчинского президент ЦСКА Игорь Есмантович. Этим он во многом и мотивировал бывшего игрока своей команды. Кто сейчас скажет, что он не достоин такой зарплаты? Более ценного хоккеиста в КХЛ сейчас нет».

Алексей Береглазов Защитник «Авангарда» Нам перед игрой сказали, не нужно бояться. В первую очередь надо играть, а не отбрасываться и уходить в оборону. В атаке тоже создать моменты, забить. Вот в моменте с двойным удалением старались блокировать все броски и выбрасывать при первой возможности. Подтащил нас Грубец сегодня, в очередной раз.

Дом, который построил Боб

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев хвалит наставника «Авангарда» за умело выстроенную команду, которая добилась успеха.

«Сегодняшний матч — зеркало команды Боба Хартли. Его подопечные наглухо закрыли подходы к воротам Шимона Грубеца. Даже оставшись втроем за 4:34 до конца третьего периода омичи защищались так самоотверженно и грамотно, что заставили еще действующих чемпионов нервничать и пороть горячку.

Защитник Дамир Шарипзянов в очередной раз заблокировал бросок главной пушки ЦСКА Максима Шалунова, палившего с убийственной силой. И ему, Шарипзянову, не отдали приз самого ценного игрока плей-офф?! И не Грубецу! Засушить два "сухаря" подряд в решающих матчах финала против ЦСКА — подобного не могли представить себе даже самые ярые болельщики-оптимисты "Авангарда".

Каждое фото — это история. pic.twitter.com/HgCPjCpOk3 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

Лучшего получил Сергей Толчинский, которого в межсезонье армейцы отдали в "Авангард" за солидную денежную компенсацию — 85 миллионов рублей. Именно его уантаймер вкупе с рикошетом от клюшки капитана армейцев Сергея Андронова на последней минуте первого периода принес омичам победу, а вместе с ней Кубок Гагарина. Толчинский не забивал 12 матчей подряд, его прорвало в самый нужный момент.

Хартли удалось создать команду, где все сыграли важные роли. Теперь вряд ли кто-то сомневается в трансфере Грубеца из "Куньлуня" и тренерском выборе в пользу чешского голкипера».

Кирилл Готовец Защитник «Авангарда» Все говорили — ЦСКА, ЦСКА… главное, что ребята в раздевалке верили. Мы это сделали! Как выстояли в концовке, когда играли «3 на 5» и Шарипзянова подбили? Это дало нам дополнительный импульс на последние 2 минуты. Он молодец, все шайбы съел.

Новый чемпион

Шеф-редактор «Спорт-Экспресса» по спецпроектам Павел Климовицкий поздравляет «Авангард» с победой, но отмечает и то, как сдал ЦСКА.

«Два года назад, с Хартли или без, с каким угодно составом, у "Авангарда" против армейцев шансов не было. Что сделать с машиной, да еще и самой быстрой и самой технологичной? Но сейчас ЦСКА, лишившись звезд, уже не первое и не второе. И, что показали два пропущенных гола в меньшинстве в серии в решающие моменты, и не машина тоже.

А путь "Авангарда" к кубку был максимально сложным. "Автомобилист" в первом раунде, "Магнитка" во втором, "Ак Барс" в третьем и ЦСКА на конец — только клубы с большими финансовыми возможностями, которые могут потратить все 900 миллионов под потолком зарплат. Армейцы в 2019-м проиграли только четыре матча в плей-офф — "Авангард" целых восемь, причем и 1:7 от "Металлурга" были, и семь матчей с "барсами". И, конечно, почти две минуты меньшинства "три на пять" сегодня в концовке.

Поздравления новому чемпиону! Омский "Авангард" завоевывает свой первый Кубок Гагарина! pic.twitter.com/OKtsCCU0Z3 — КХЛ (@khl) April 28, 2021

"Авангард" смог сотворить невозможное для КХЛ — сделать ЦСКА беспомощным. Два решающих матча без голов, абсолютная пустота в атаке в нужный момент — еще неделю назад было нереально представить, что действующий чемпион может быть таким. Но теперь у КХЛ новый чемпион. И Балашиха, и Омск вместе с многочисленными болельщиками "Авангарда" по всей России ликуют. Они полностью заслужили эту победу».