«Авангард» попал под машину. ЦСКА идеально провел второй матч в финале Кубка Гагарина

Московский ЦСКА сравнял счет в противостоянии с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина. Во втором матче серии «армейцы» обыграли омскую команду со счетом 3:0. Это случилось не в последнюю очередь благодаря надежной игре голкипера ЦСКА Ларса Юханссона, который провел седьмой сухой матч в текущем плей-офф. Ну а мы узнали, что сейчас пишут спортивные СМИ о главной битве КХЛ.

ЦСКА снова был машиной

«Десять блоков, двадцать, двадцать пять — в каком-то смысле мы сегодня посмотрели вышибалы, в которых команды соревновались не в заброшенных шайбах, а у кого и что быстрее отнимется. У ЦСКА — руки или у "Авангарда" — задницы.

Вышибалы закончились ничьей; в хоккей победил ЦСКА.

ЦСКА сегодня был дико хорош ровно в том, в чем пару дней назад был не очень — в движении и энергии. ЦСКА сегодня был собой, той самой машиной. Я бы не сказал, что его атака сегодня была изобретательна на три шайбы. Даже наоборот: "Авангард" так здорово оборонялся, что скорее он заслужил 0 пропущенных.

Три забитых армейцами — это результат их тотального давления по всей площадке.

При всем величии "Авангарда", это была чистая победа ЦСКА. Омские голы поменяли бы ощущение от матча, но голов не было.

У меня к этой серии сейчас два вопроса:

1. Сколько игр ЦСКА проведет на таком максимуме?

2. Что у "Авангарда" в арсенале против максимального ЦСКА?

А пока шанс Омска в том, чтобы подбирать матчи, которые будут 50/50 по содержанию — думаю, такие в этом финале еще будут», — пишет обозреватель Sports.ru Никита Петухов.

ЦСКА — «Авангард». Обзор второго матча

«Авангарду» помешали частые удаления

«Третья шайба стала типичным провалом "Авангарда", на котором его подловил Александр Попов, убежавший один на один с вратарем и бросивший четко под щиток Шимона Грубеца. Много мы хвалили в нынешнем плей-офф молодых игроков. Но надо отдать должное и ветеранам! 40-летний Попов показал, что они в полном порядке. По крайней мере в ЦСКА.

После этого армейцы еще не раз были близки к успеху в контратаках, но счет не изменился. Хотя их победа вышла не менее убедительной, чем у "Авангарда" в воскресенье. А Ларс Юханссон подтвердил свою славу самого "сухого" голкипера плей-офф, сыграв седьмой матч на "ноль". Но, конечно, армейцев привела к успеху не только уверенная игра их вратаря. Удаления сбили "ястребов" с привычного игрового ритма. Смогут ли они вернуть его в Балашихе? И собирается ли ЦСКА менять на выезде тактику, которая сегодня привела москвичей к успеху?», — задается вопросом автор «Матч ТВ» Дмитрий Пономаренко.

Удачные замены Никитина

«К огромному сожалению для всех руководителей армейцев, постпотолочный ЦСКА теперь не может по щелчку пальцев менять по две пятерки после отдельно взятого матча. Но то, что тренерский штаб красно-синих после поражения в первом матче финала устроит косметические изменения в составе, было понятно практически всем. В итоге смотреть вторую игру с трибун отправились Джон Гилмор, Егор Афанасьев и Никита Сошников, вместо которых в заявке появились Даниил Чайка, Марио Кемпе и Александр Попов. Только, в отличие от ростера, игровая модель лучшей команды регулярки сегодня едва ли хоть чуть-чуть изменилась.

За оставшиеся двенадцать минут омичи не смогли выжать из себя силы даже на один гол и впервые в матче по-настоящему нагрузить Юханссона. Впрочем, провести вменяемый финальный штурм ворот шведа и попытаться спасти второй матч серии омичам помешали сразу два удаления. Теперь финал переезжает в Балашиху, и кто вообще может сказать, что в этой серии хоть что-нибудь ясно?», — отмечает корреспондент «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

Главные события 2-й игры Финала Кубка Гагарина — в обзоре за 60 секунд. pic.twitter.com/kfzpgeBBen — КХЛ (@khl) April 21, 2021

Все начинается сначала

«За 40 минут игры "Авангард" получил 20 минут штрафа, и с такой статистикой трудно было акцентироваться на атаке. В третьем периоде гости старались играть максимально аккуратно, чтобы еще не угодить в штрафной бокс. Но в итоге пропустили второй гол: на этот раз от Слепышева, который добил после шикарного броска от синей Сергеева. ЦСКА спокойно довел матч до победы (третью шайбу забросил Попов, обыграв Грубеца "один на один") и сравнял счет в серии. И в этом ничего удивительного нет. Омичи чуть сдали, а армейцы добавили — вот и результат. В финале Кубка Гагарина все начинается сначала — и теперь для зрителей в Балашихе», — пишет Sport24.

⭐ Шалунов, Юханссон, Киселевич — три звезды второй игры Финала Кубка Гагарина @hccska vs «Авангард».

Комментарии и обзор матча: https://t.co/WHUhMmF3Ir pic.twitter.com/DUBKPAAbDW — КХЛ (@khl) April 20, 2021

Многое станет ясно после третьего матча

«В целом для "Авангарда" вчера ничего страшного не произошло. 1-1 в серии после гостевых матчей с ЦСКА — хороший результат. Однако вторая игра финала остро поставила вопрос физических возможностей "ястребов" в этом противостоянии, так как очевидно, что вчера армейцы полноценно вкатились в серию и дальше, скорее всего, будут только прибавлять. Сможет ли ответить Омск? Напомню, что переработать армейцев у "Авангарда" всё равно не получится, красно-синих можно только переиграть. Но для того, чтобы навязывать ЦСКА свой хоккей, подопечным Хартли понадобится распотрошить весь свой функциональный и эмоциональный резерв. Но не пусто ли там после такого тяжёлого и напряжённого плей-офф? Не был ли первый матч финала лишь продолжением сумасшедшей серии с "Ак Барсом", а сейчас, на фоне мощного и спокойного ЦСКА, наступил "отходняк"? Многое станет понятно уже в завтрашней игре в Балашихе», — считает автор «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангарду» не хватало остроты

«В матче №1 гости заблокировали 21 бросок — втрое больше, чем армейцы. Сегодня "ястребы" превзошли себя — 27 блокшотов против 11 у хозяев. Но остроты у ворот Ларса Юханссона было мало. Запомнились, пожалуй, два силовых прохода по правому флангу 20-летнего Егора Чинахова. В первом случае автору первого гола в финале удалось уйти от самого цепкого защитника Мэта Робинсона, однако вратарь успел щитком преградить шайбе дорогу в сетку. Не справился 59-й номер омичей с Ларсом и во втором моменте.

Чинахов, правда, на целях 12 минут прописался в штрафном боксе в первом периоде — за атаку своего тезки Рыкова. Да и вообще гости грешили глупыми фолами. До поры до времени бригады большинства красно-синих не могли привести приговор в исполнении. Во многом благодаря защитнику Дамиру Шарипзянову, превратившемуся во второго вратаря. Трижды ассистент капитана гостей ловил шайбу на себя после щелчков Максима Шалунова с его фирменной точки», — пишет «Советский спорт».