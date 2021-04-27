Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа

В финале Кубка Гагарина новый поворот. «Авангард» находится в шаге от завоевания главного трофея КХЛ. Омский клуб в понедельник выиграл у ЦСКА (2:0) в пятом матче и повел в серии со счетом 3-2.

Все может решиться уже в среду, «Авангарду» теперь нужна всего лишь одна победа. Ну а пока что узнаем, о чем писали спортивные СМИ после пятой игры.

ЦСКА проиграл самому себе

«Всем привет и да-да, вы правильно прочитали в новостях: в пятом матче финала "Авангард" не пропустил ни одной шайбы, сблокировал 28 бросков, сам забил две и вышел в серии вперед — 3-2.

Это даже не главное и не самое удивительное; по-настоящему шокирует то, что если считать все 60 минут, то эти 2:0 — прям с запасом. Будет время — пересмотрите концовку, последние пять минут: давно не приходилось видеть ЦСКА таким, кхм, безыдейным; а последние пять минут пятого матча финала — это время когда от ЦСКА ждешь чего-то другого.

Самая серьезная причина провала ЦСКА — а если вы не поняли, то это ЦСКА сегодня проиграл, и проиграл во многом самому себе, своему привычному топ-уровню — очевидный кризис идей в атаке. Немного странно прозвучит про богатейшую команду страны, которая много лет выстраивалась так, чтобы не зависеть от отдельных имен, но сегодня явно не хватило отдельного имени — и это имя "Макс Шалунов".

Последние две игры "Авангард" — как "Даллас"-2020 — просто кайфовая команда. Они упускают те шансы, которые как бы вот они, лежат, берите. И вырывают те возможности, которых как бы нет.

Еще мне кажется, что главный вывод по сегодняшней игре — хоккеисты "Авангарда" будто бы больше верят в себя как в хоккеистов. Не просто в команду, не просто в общую победу, а в себя. В то, что я смогу. Посмотрите, сколько у них героев только в этом финале. Позавчера — Дедунов. Сегодня — Шарипзянов. До этого был Готовец.

26 сейвов, 28 (!) блокшотов.

Это достойно победы. pic.twitter.com/51284W5NTu — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 26, 2021

Ну и совсем немного тактики: "Авангард" очень экономично выстроил игру, не претендовал на то, что сегодня было бы невозможным и искал свои шансы в контратаках. Вот чисто "Даллас"-2020 против "Колорадо": вытерпим что угодно, но свои две контратаки найдем. В скорости омичи никому из армейцев не проиграют — и по той же концовке было видно, что от Киселевича Хохлачев убегает весело хохоча.

Как вы понимаете, сравнения с "Далласом"-2020 это такое лукавство: при всем кайфе, "Старс" проиграли в финале как раз более совершенному организму. Мы видели, что ЦСКА может быть страшным — просто и ему иногда нужен отдых. Серия продолжается, в ней играют очень разные команды, и послезавтра вернется Шалунов», — пишет автор Sports.ru Никита Петухов.

Раздевалка «Авангарда» после пятого матча с ЦСКА

Система ЦСКА дала сбой

«Прежде всего Никитину нужно было подготовить команду в психологическом плане. Напомним, что москвичи вели 2:0, затем проигрывали 2:3, но за секунду до сирены об окончании третьего периода защитник Мэт Робинсон перевёл игру в овертайм. В дополнительное время ЦСКА умудрился пропустить от Дедунова, играя в большинстве. В это сложно поверить, но армейская система и строгая дисциплина периодически дают сбои.

В третьем периоде "Авангард" старался играть по счёту, а ЦСКА максимально давил, но никак не мог отличиться. Омичи мужественно блокировали броски армейцев, выглядели единым целым и выжимали из себя буквально всё. Брендан Лайпсик в концовке бросал, казалось, наверняка, но попал в штангу. Это был явно не день ЦСКА.

2:0 в матче и 3-2 в серии в пользу "Авангарда". В активе Грубеца встреча на ноль и 26 спасений за игру. Серия возвращается в Балашиху, где всё может решиться. Омск остановился в шаге от долгожданного триумфа», — отмечает обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев.

Мы знаем, вы ждали это фото 🦅

Шимон Грубец. Четвёртый «сухарь» в плей-офф. pic.twitter.com/nHKWtTN6aZ — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 26, 2021

Выдающаяся игра легионеров «Авангарда»

«Катастрофа ЦСКА при игре в большинстве. В плей-офф игра у армейцев при численном перевесе не слишком ладится в принципе. Но до последнего времени они реализовали лишнего не хорошо, но и не плохо. Все изменилось в двух последних поединках, когда москвичи начали еще в большинстве и пропускать! Действительно ЧП. Но оно повторилось и в пятом матче.

Кстати, выдающаяся игра легионеров омского клуба в плей-офф — еще одна причина успеха "Авангарда", пятая. Но ее мы уже отмечали после победы "ястребов" в полуфинале.

В этом матче ЦСКА так и не смог поразить ворота "Авангарда". И оказался на краю. Теперь чемпион раскует сложить свои полномочия уже в среду в Балашихе», — пишет автор «Матч ТВ» Дмитрий Пономаренко.

ЦСКА — «Авангард». Обзор пятого матча

«После четвертой игры финала в голове засела мысль: лучше уже не будет. Матч в Балашихе получился таким огненным, с таким количеством драм и интриг, что не верилось в то, что может быть что-то круче. По крайней мере два матч-штрафа у одной из команд вряд ли случится еще раз.

После гола "ястребы" понеслись вперед, создали парочку опасных моментов. Но ЦСКА тоже не отставал и "замучал" соперника в его зоне. В итоге Береглазов получил удаление.

По игре команда Никитина точно наиграла на шайбу, но как назло в большинстве Окулов ее не смог остановить. Шайбу подхватил Буше, побежал в контратаку, обманул Киселевича и бросил с неудобной. И это было 2:0 в пользу Омска. И вновь гол в меньшинстве, как и двумя днями ранее. Невероятно!

+1 гол, который можно пересматривать вечно! pic.twitter.com/9NgAbtgE0Y — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 26, 2021

В последние десять минут защитникам омичей (Хартли перешел на две пары) приходилось особенно сложно, про голкипера и говорить нечего. Однако все готовы были пластаться под шайбу, выгрызать ее зубами — сделать все, чтобы она не пересекла линию их ворот. "Ястребы" удержали преимущество и повели в серии 3-2. В среду в Балашихе они могут впервые в истории выиграть Кубок Гагарина. Только стоит ли верить, что ЦСКА уже сдался?», — задается вопросом Sport24.

Дамир Шарипзянов впервые в карьере забивает в 2-х играх подряд! Когда как не в Финале Кубка Гагарина? pic.twitter.com/5HqSHKonEF — КХЛ (@khl) April 26, 2021

Шалунов может спасти ЦСКА

«Что имеем перед, возможно, последним матчем сезона в среду в Балашихе?

"Авангард" на душевном подъеме и с идеально отлаженной схемой противодействия ЦСКА.

Шанс армейцев — в возвращении Шалунова. Один человек в хоккейном поле — все-таки воин. Да еще какой! Без Максима и большинство красно-синих заглохло. Один его точный выстрел может решить все. Да и как бы сибиряков эмоции не захлестнули. На этом дружина Игоря Никитина тоже может как-то сыграть», — считает автор «Советского спорта» Виталий Славин.

В 5-й игре "Авангард" максимально приблизился к Кубку Гагарина. Как это было — смотрите в 60-секундном обзоре.#ФиналКубкаГагарина pic.twitter.com/MWRYUGnKJW — КХЛ (@khl) April 27, 2021

КХЛ нужна огромная доза интриги пополам с драматизмом

«Авангарду осталось сделать один шаг до вожделенного трофея, который много лет уплывал у него из-под носа. Именно после пятой игры финала титул для "ястребов" обрел вполне реальные очертания. Дело совсем не в счете.

В нынешнем плей-офф им везет, как никогда раньше. Уж очень своевременно "Авангарду" удается забивать в неочевидных ситуациях — после дальних бросков и потерь соперника. Хотя персональный шедевр от Рида Буше тянет на звание самой-самой шайбы нынешнего Кубка Гагарина. Если смотреть глубже, то за успехами команды стоит не самая изощренная игровая модель, основанная на дисциплине и терпении, плюс великолепное большинство.

Причина трех побед заключается не только в этом. Назвать их случайными язык не поворачивается. Они заслужены потом, кровью, подорванным здоровьем и безвозвратно потерянными нервными клетками.

О том, насколько хороша в своей простоте без особых изысков команда Боба Хартли, говорит всего одно наблюдение. Стальной, неуязвимый, машиноподобный ЦСКА начал барахлить, словно разработчик его программы когда-то отвлекся на секунду и сделал маленькую ошибку в коде. Два удаления до конца матча в прошлой игре и три гола подряд (два из них при игре в большинстве!), полученные после своих же ошибок на чужой синей линии. Хартли и "Авангард" запустили страшную цепную реакцию, которую Игорь Никитин пока не способен остановить.

Поверить в то, что армейцы потрясены до глубины души текущим сценарием и не смогут больше собраться, все-таки сложно. Это лучшая команда КХЛ последних лет. Списывать ее со счетов раньше времени я бы не спешил.

А есть еще персональный момент. С самого начала мне хотелось увидеть в решающей серии все семь матчей. После нескольких сезонов предсказуемости и скуки КХЛ нужна огромная доза интриги пополам с драматизмом», — считает обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.