Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА

«Авангард» и ЦСКА провели, возможно, лучший матч сезона. Такой драмы КХЛ не видела давно. И самое удивительное, что случилось это в финальной серии Кубка Гагарина.

Четвертый матч решающего противостояния начался буднично, ЦСКА уже к в середине первого периода повел 2:0, и появилось четкое ощущение того, что «Авангард» — всё. Но самое интересное было впереди. В начале третьего периода омичи сравняли счет, а за четыре с половиной минуты до финальной сирены — вышли вперед. Сценарий, который ранее казался просто нереальным в матчах с такой машиной, как ЦСКА.

Но и это еще не все. За секунду (!) до завершения основного времени «армейцы» переводят матч в овертайм, а там...А там «Авангард» вколачивает победную шайбу, играя в меньшинстве! И заодно сравнивает счет в серии — 2:2. Все только начинается.

Пока команды едут в Москву на пятый матч, самое время узнать, как СМИ отреагировали на субботний эпик в Балашихе.

Парадоксальный результат

«Авангард играл в большинстве 20 минут основного времени — это целый период. И забил только одну, а в основном даже не мог расставиться в зоне. "Авангард" получил два подряд несгораемых большинства. "Авангард" получил буллит. И это все были чистые, бесспорные фолы, от которых бы ЦСКА не отмазал даже Роскомнадзор. "Авангард" получил +1 за четыре минуты до конца.

Это был матч, который "Авангард", судя по обстоятельствам, должен был спокойно выигрывать 5:2 в основное время.

А еще это был матч, который на жилах вытащил ЦСКА. Несмотря на безумную лавину абсолютно заслуженных фолов, ЦСКА съел чужое большинство, и ЦСКА был лучше в равных составах. ЦСКА, потеряв Локтионова и Шалунова, создавал больше "Авангарда" — усилиями, например, Павла Карнаухова (как вам такое?), и чаще бросал по воротам. ЦСКА провел один из четырех периодов в меньшинстве, но умудрился закончить игру с равным счетом по броскам, 36-36.

ЦСКА проигрывал 2:3 и спасся за одну секунду до сирены. Я такого не видел никогда в жизни.

Конечно, когда команды выходят в овертайм при таких обстоятельствах, первое что думаешь — ну, ЦСКА тут додавит.

И в овертайме фолит Костин, у ЦСКА редкое большинство — Окулов и ребята выходят выигрывать матч. И в этом большинстве Слепышев швыряет шайбу по борту Окулову, тот не может ее остановить, и Дедунов летит 2-в-1 и не глядя ни на кого шмаляет в ближний так, что не отбил бы никакой Гашек.

Это неописуемо, необъяснимо и вообще непонятно как. Это хоккей, это жизнь. "Авангард" берет матч, который и должен был взять, ЦСКА упускает матч, в котором заслужил победу — вы скажете парадокс? Но именно для таких парадоксов в хоккее существует плей-офф.

Хорошо командам — у них в головах уже следующий матч. А нам следующие сутки как-то надо прожить с этим», — пишет автор Sports.ru Никита Петухов.

Вы видели сегодня плакат, которым у Паши Дедунова просили гол?

ТАК ВОТ. pic.twitter.com/ae5FRpgGXT — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 24, 2021

Чудо на льду

«Этот матч распадается сразу на несколько сценариев и сюжетных линий. До игры я прогнозировал, что ЦСКА победит в основное время. Обычно я в прогнозах в этом финале не ошибался. И все шло по этому плану.

"Авангард" потерял одного из главных своих универсалов — как скажет тренер Боб Хартли, у Кирилла Семенова травма. Он смотрел игру с трибуны. А вот в состав ЦСКА вернулся Максим Мамин, пропустивший прошлую встречу.

Уже на 10-й минуте отличился Антон Слепышев. А на 13-й забил как раз Мамин.

Игра была тотально под контролем ЦСКА. "Авангард" выглядел уставшей командой, у которой почти не осталось эмоций. Ничто не мешало сбыться прогнозу. Но тут произошел взрыв…

Когда еще вы видели, чтобы в одном финальном матче сразу два игрока одной команды были удалены до конца игры? Но это произошло.

Сначала на 19-й минуте форвард ЦСКА Андрей Локтионов получил "5+20" за то, что ударил клюшкой между ног Клима Костина. А на 24-й минуте Максим Шалунов, проезжая мимо Андрея Стася, попал ему локтем по голове. И это тоже "5+20".

Потом еще у ЦСКА были подряд удалены Клас Дальбек (подножка), Егор Рыков (выброс шайбы), Антон Слепышев (игра высоко поднятой клюшкой), Константин Окулов (подножка).

В сумме мы увидели 60 минут штрафа у ЦСКА. Это просто фантастика, ведь армейцы всегда отличались своей дисциплиной.

Уже в овертайме снова удаление схватил "Авангард", и показалось, что ЦСКА воздается по заслугам. Вот теперь-то они смогут забить в большинстве и поставить точку в этом триллере!

Но "ястребы" не только отбились. У них в меньшинстве улетел быстроногий Павел Дедунов, который поставил победную точку!

Еще раз: в овертайме (!) в меньшинстве (!) в таком матче (!)», — восхищается обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков.

Тренерская победа

«Потеряв двух лидеров и потратив массу энергии в меньшинстве, армейцы оказались уязвимы. Повезло еще, что гости счет сравняли на последней секунде третьего периода. Армейцы прижали квартет обороняющихся к воротам, но никто за исключением Мэта Робинсона на бросок не решился. Подумалось, что судьям просигнализируют от столика, что время истекло. Как в мае 1969-м в золотом дерби ЦСКА — "Спартак", когда не засчитали гол Владимира Петрова.

Уму непостижимо, как подопечным Боба Хартли удалось вытащить такой матч. Это тренерская победа и одновременно тренерское поражение.

Интересно, поможет ли полученный в субботу "допинг" омичам в понедельник на ЦСКА Арене?», — пишет «Советский спорт».

Авангард — ЦСКА. Обзор четвертого матча

«Развязка встречи получилась и вовсе неординарной. В самом начале овертайма Костин получил две минуты за толчок клюшкой, предоставив гостям решать исход в свою пользу. "Авангард" остался в меньшинстве и забил победный гол! "Ястребы" убежали в контратаку, Павел Дедунов вошёл в зону с правого края и с кистей бросил в ближнюю девятку — Юханссон не успел среагировать.

Невероятная концовка потрясающего матча, а в финальной серии Кубка Гагарина сейчас снова равенство. Пятый матч противостояния состоится 26 апреля, в Москве, на домашней арене ЦСКА. И теперь всё пойдёт до двух побед!», — отмечает автор «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ставь лайк, если жив pic.twitter.com/UbPEN2aLdu — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 24, 2021

Все решится в седьмом матче

«Авангард сравнял счет в финальной серии за Кубок Гагарина, обыграв ЦСКА в овертайме. И теперь уже психологическое преимущество на стороне команды Боба Хартли. Речь даже не про решающую шайбу в меньшинстве, хотя это дает мощный импульс. "Авангард" сумел выбраться из непростого положения, отыграв до конца третьего периода две шайбы у команды, которая обычно такое преимущество не упускает. "Авангард" не был сломлен после того, как армейцы сравняли счет с сиреной. Когда происходят такие вещи, то даже повреждения у хоккеистов заживают быстрей, без всяких лекарств.

Армейцы неприятно удивили. Глупейшие нарушения правил со стороны Андрея Локтитонова и Максима Шалунова, которые привели к тому, что планы тренера были полностью разрушены. Остаться без двух центров тяжело, особенно когда идет финал, да еще и для такой системной команды. Не думаю, правда, что в такой ситуации хорошо бы сыграл кто-то другой, но ЦСКА потеря хоккеистов лишала всех шансов. Игорь Никитин долго думает над сочетанием троек, много анализирует, но перестроиться после такого форс-мажора не в состоянии. Плохим знаком для болельщиков армейского клуба стало и то, что Никитин вдруг сорвался на арбитров. Судьи-то что должны были делать, когда видят такие нарушения? Кто-то считает, что Шалунову могли дать 2+10, а не удалять до конца, но надо пересмотреть момент. Умышленный удар в голову, пострадавший после такого может и карьеру завершить. И Максим вполне бы мог так не поступать. В этой серии идет к седьмой игре, спорить тут бессмысленно», — считает специальный корреспондент «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Постараемся пройтись по событиям вчерашней безумной игры за 60 секунд.

Нужен полный обзор на 6.5 минут? Пожалуйста: https://t.co/du9z5WTaMX #ФиналКубкаГагарина pic.twitter.com/tyixdOTVvX — КХЛ (@khl) April 25, 2021

«Авангард» вернул интригу

«Превзойти концовку матча по драматургии мог только овертайм. ЦСКА получает большинство (всего второе в матче), Никитин выпускает лидеров. Все карты были в руках армейцев — забивай, делай счет в серии 3-1, но вместо этого они пропускают выход "два в одного", который завершился точным броском Павла Дедунова. "Авангард" имел столько шансов в большинстве, но победный гол организовал в меньшинстве! Да, и такое в хоккее возможно. Омичи вернули интригу финальной серии, которая теперь точно достойна семи матчей», — такого же мнения придерживается еще один корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Скрыль.