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    НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс», «Рейнджерс» одолели «Баффало»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 апреля

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    «Вашингтон» — «Айлендерс»
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    «Вашингтон» — «Айлендерс»

    «Вашингтон» — «Айлендерс» 1:0

    «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» — 1:0. Единственную шайбу забросил Даниэль Спронг с передачи российского защитника Дмитрия Орлова.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Спронг — 10 (Орлов), 1:29 — 1:0Вратари: Ванечек — Сорокин (58:17)Штраф: 13-11Броски: 33 (10+13+10) — 18 (7+5+6)

    «Кэпиталз» одержали третью победу кряду и лидируют в Восточном дивизионе. «Айлендерс» идут на третьем месте.

    «Вашингтон» — «Айлендерс»

    «Нью-Джерси» — «Филадельфия» 6:4

    «Нью-Джерси» выиграл у «Филадельфии» со счетом 6:4. Российский нападающий «Дэвилз» Михаил Мальцев отметился голом в концовке встречи. Он поразил пустые ворота.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 6:4 (1:0, 2:1, 3:3)
    Голы: Хишир — 5 (бол., Хьюз, Заха), 18:45 — 1:0. Заха — 12 (бол., Хьюз, Смит), 22:20 — 2:0. Вуд — 17, 25:14 — 3:0. Линдблом — 8 (Кейтс, Патрик), 25:29 — 3:1. Майерс — 1, 42:24 — 3:2. Жиру — 15 (Ворачек, Хагг), 43:34 — 3:3. Кэррик — 1 (Смит, Маклеод), 48:04 — 4:3. Кутюрье — 15, 52:25 — 4:4. Шарангович — 12 (Куокканен), 52:36 — 5:4. Мальцев — 6 (п.в., Маклеод, Кэррик), 59:58 — 6:4Вратари: Блэквуд — Эллиотт (57:24 — 59:58)Штраф: 9-9Броски: 27 (9+9+9) — 30 (3+15+12)

    «Дьяволы» прервали 10-матчевую серию поражений. «Летчики» проиграли четвертый матч из последних шести.

    «Нью-Джерси» — «Филадельфия»

    «Питтсбург» — «Бостон» 1:3

    «Бостон» прервал победную 4-матчевую серию «Питтсбурга», победив со счетом 3:1. Евгений Малкин не играл.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Бостон» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Крейчи — 7 (Макэвой, Раск), 38:10 — 0:1. Маршан — 26 (Пастрняк, Лазар), 49:11 — 0:2. Холл — 6 (Крейчи, Райлли), 52:18 — 0:3. Картер — 11 (Летанг, Капанен), 57:39 — 1:3Вратари: Джерри (57:58) — РаскШтраф: 7-11Броски: 26 (11+6+9) — 31 (14+8+9)

    «Питтсбург» занимает второе место в Восточном дивизионе, а «Бостон» — четвертое.

    «Питтсбург» — «Бостон»

    «Рейнджерс» — «Баффало» 3:1

    «Рейнджерс» победили «Баффало» со счетом 3:1. Артемий Панарин закончил матч с показателем полезности «+1». Российский вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Баффало» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Смит — 5, 22:22 — 1:0. Райнхарт — 22 (бол., Миттельштадт), 39:56 — 1:1. Лафренье — 10 (Строум, Фокс), 49:49 — 2:1. Зибанежад — 20 (бол., Крайдер, Строум), 53:49 — 3:1Вратари: Шестеркин — Луукконен (57:47)Штраф: 9-11Броски: 41 (6+20+15) — 37 (16+12+9)

    Команда из Нью-Йорка занимает пятое место в Восточном дивизионе. «Баффало» идет последним.

    «Рейнджерс» — «Баффало»

    «Коламбус» — «Детройт» 1:0 Б

    «Коламбус» в серии буллитов вырвал победу над «Детройта» — 1:0, прервав тем самым свою 9-матчевую серию из поражений. Решающий буллит реализовал Патрик Лайне.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Детройт» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Победный буллит: ЛайнеВратари: Мерзликинс — ГрайссШтраф: 4-6Броски: 33 (16+7+9+1) — 41 (13+14+9+5)

    «Коламбус» идет последним в Центральном дивизионе, а «Детройт» — предпоследним.

    «Коламбус» — «Детройт»

    «Нэшвилл» — «Флорида» 4:7

    «Нэшвилл» проиграл «Флориде» со счетом 4:7. По дублю в составе победителей сделали Александр Барков и Джонатан Юбердо. За проигравших дубль оформил Райан Эллис.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Флорида» — 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)
    Голы: Эллис — 4 (Экхольм), 6:07 — 1:0. Барков — 23 (бол., Яндл, Юбердо), 8:28 — 1:1. Дюклер — 7 (бол., Юбердо, Беннетт), 22:56 — 1:2. Канин — 8 (Ярнкрок, Гранлунд), 26:50 — 2:2. Жанно — 3 (Йоси, Сиссонс), 32:40 — 3:2. Барков — 24 (Типпетт, Уигар), 37:32 — 3:3. Эллис — 5 (Дюшен, Казинс), 39:37 — 4:3. Типпетт — 6 (Юбердо, Беннетт), 44:57 — 4:4. Ватрано — 18 (Веннберг, Хепониеми), 47:15 — 4:5. Юбердо — 17 (бол., Барков, Беннетт), 53:48 — 4:6. Юбердо — 18 (п.в.), 58:23 — 4:7Вратари: Сарос (57:03 — 58:23) — Бобровский (Найт, 40:00)Штраф: 10-4Броски: 30 (8+13+9) — 55 (21+21+13)

    «Нэшвилл» находится на четвертом месте в Центральном дивизионе, «Флорида» идет второй.

    «Нэшвилл» — «Флорида»

    «Чикаго» — «Тампа-Бэй» 4:7

    «Тампа» обыграла «Чикаго» со счетом 7:4. Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 36 из 40 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)
    Голы: Чернак — 4, 0:28 — 0:1. Гурд — 17 (Сергачев, Коулман), 4:15 — 0:2. Хагель — 8 (Дак), 11:59 — 1:2. Барре-Буле — 2 (Палат, Пойнт), 15:04 — 1:3. Калынюк — 4, 17:59 — 2:3. Пойнт — 21 (Палат), 26:40 — 2:4. Коулман — 11 (Джонсон, Гудроу), 29:21 — 2:5. Киллорн — 13 (бол., Сергачев, Пойнт), 33:39 — 2:6. Кит — 4 (Кейн, Хиностроза), 39:28 — 3:6. Кубалик — 16 (бол., Кейн, Дебринкэт), 53:51 — 4:6. Киллорн — 14 (Чернак), 59:09 — 4:7Вратари: Ланкинен (Суббан, 20:00) — ВасилевскийШтраф: 28-24Броски: 40 (18+11+11) — 30 (11+12+7)

    «Чикаго» занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Тампа-Бэй» — третья.

    «Чикаго» — «Тампа-Бэй»

    «Даллас» — «Каролина» 1:5

    Ассистентский хет-трик Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Даллас» — 5:1.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Каролина» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
    Голы: Стаал — 15 (бол., Ахо, Свечников), 7:08 — 0:1. Ахо — 21 (Пеши, Свечников), 8:09 — 0:2. Стаал — 16 (бол., Ахо, Свечников), 21:13 — 0:3. Робертсон — 15, 27:45 — 1:3. Маккормик — 2 (Гики, Лоренц), 45:18 — 1:4. Нидеррайтер — 18 (Стаал, Фогеле), 52:14 — 1:5Вратари: Худобин — НедельковичШтраф: 6-6Броски: 28 (7+13+8) — 30 (15+7+8)

    «Даллас» находится на пятом месте в Центральном дивизионе, «Каролина» идет во главе этой конференции.

    «Даллас» — «Каролина»
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