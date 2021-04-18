«Вашингтон» проиграл «Бостону»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержали домашнюю победу надсо счетом 6:3.

В составе победителей 4 (2+2) очка набрал нападающий Брэд Маршанд, еще 3 (2+1) — Патрис Бержерон. Дэвид Крейчи, Давид Пастрняк и Крэйг Смит принесли «медведям» еще по 2 очка каждый.

У «Вашингтона» по 2 очка набрали Ти Джей Оши (2+0) и Никлас Бэкстрем (0+2). Россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче.