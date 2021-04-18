«Вашингтон» проиграл «Бостону»

«Вашингтон» Фото: globallookpress.com
В составе победителей 4 (2+2) очка набрал нападающий Брэд Маршанд, еще 3 (2+1) — Патрис Бержерон. Дэвид Крейчи, Давид Пастрняк и Крэйг Смит принесли «медведям» еще по 2 очка каждый.
У «Вашингтона» по 2 очка набрали Ти Джей Оши (2+0) и Никлас Бэкстрем (0+2). Россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Вашингтон» — 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)
Голы: Бержерон — 17 (мен., Маршан), 12:02 — 1:0. Крейчи — 4 (Клифтон, Смит), 13:56 — 2:0. Оши — 15 (Бэкстрем), 19:50 — 2:1. Оши — 16 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 23:48 — 2:2. Манта — 15 (бол., Орлов, Эллер), 24:54 — 2:3. Маршан — 22 (Бержерон, Макэвой), 26:33 — 3:3. Крейчи — 5 (Смит, Холл), 36:02 — 4:3. Бержерон — 18 (Пастрняк, Маршан), 37:45 — 5:3. Маршан — 23 (п.в., Пастрняк), 58:16 — 6:3Вратари: Раск — Ванечек (57:41 — 58:16)Броски: 28 (10+10+8) — 33 (14+11+8)Штраф: 14 — 21