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    Агент: Если Шалунов и уедет в НХЛ, то только в следующем сезоне

    Хоккей ЦСКА КХЛ Чикаго Блэкхоукс НХЛ Прогнозы на КХЛ
    Агент Шуми Бабаев, представляющий нападающего московского ЦСКА Максима Шалунова, опроверг слухи о том, что хоккеист по окончании сезона уедет в «Чикаго».

    Максим Шалунов
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    Максим Шалунов

    Ранее генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн не исключил, что клуб подпишет контракт с россиянином.

    «Даже нечего комментировать, потому что эта информация на данный момент не имеет никакой почвы.

    Никаких переговоров пока не ведется. Только после последней игры сезона мы будем принимать решение. Все остальное не имеет под собой никаких оснований.

    Возможное выступление в предстоящем плей-офф НХЛ? Макс если и уедет, то только на следующий год. Речь идет только о следующем сезоне», — сказал Бабаев Sport24.

    28-летний форвард на драфте-2011 в НХЛ был выбран «Чикаго» в 4-м раунде под общим 109-м номером. В 2013-м россиянин принял участие в предсезонной тренировке «Блэкхокс», но не получил места в составе и ушел в фарм-клуб.

    В текущем сезоне Шалунов набрал 35 (18+17) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и 13 (9+4) очков в 15 играх плей-офф.

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