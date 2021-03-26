СКА разгромил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Петербургскийодержал домашнюю победу над московским(4:0) в пятом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

Голами отметились Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Владислав Цицюра.

Свой второй шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил Магнус Хеллберг, который отразил 25 бросков.

КХЛ. 1/2 финала конференций. Пятый матч СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Тимкин — 1, 19:55 — 1:0. Галимов — 4 (бол., Ткачев), 24:48 — 2:0. Ожиганов — 2 (бол., Галимов), 26:01 — 3:0. Цицюра — 1 (Подколзин), 47:34 — 4:0Вратари: Хелльберг — Бочаров (51:00 — 52:23)Броски: 18 (4+9+5) — 25 (10+13+2)Штраф: 8 — 12

СКА выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал «Запада». Его соперник определится в противостоянии ЦСКА и «Локомотива».

Столичные армейцы ведут в серии 3-2, шестая игра состоится в Ярославле 27 марта.