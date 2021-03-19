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    НХЛ. «Тампа» обыграла «Чикаго», «Айлендерс» проиграли «Филадельфии»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 марта

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    «Тампа-Бэй»

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 3:2

    «Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин пропустил эту встречу из-за травмы.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Хьюз — 7 (Смит, Палмиери), 10:02 — 1:0. Суббан — 3 (бол., Братт, Хьюз), 28:42 — 2:0. Зэйджак — 3 (Сиверсон), 30:19 — 3:0. Гюнтцель — 12 (бол., Летанг, Капанен), 39:47 — 3:1. Раст — 10 (Летанг, Танев), 59:55 — 3:2Вратари: Уэджвуд — Джерри (57:49)Штраф: 4-2Броски: 35 (11+13+11) — 42 (9+22+11)

    «Нью-Джерси» с 24 очками занимает седьмое место на Востоке, «Питтсбург» идет на третьей позиции, имея 37 баллов.

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург»

    «Айлендерс» — «Филадельфия» 3:4

    «Айлендерс» потерпел домашнее поражение от «Филадельфии» со счетом 3:4 (0:0, 0:3, 3:1). Российский вратарь островитян Семен Варламов отразил 27 из 31 броска по своим воротам.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)
    Голы: Линдблом — 3 (Жиру, Конекны), 22:26 — 0:1. Жиру — 8 (Проссер, Конекны), 30:04 — 0:2. Ворачек — 5 (Хэйс, Лотон), 34:01 — 0:3. Дэл Колл — 1 (Ледди, Бэйли), 47:53 — 1:3. Ахо — 1 (Ледди, Дэл Колл), 53:53 — 2:3. Вальстрем — 7 (Ледди, Пелек), 54:27 — 3:3. Линдблом — 4 (Конекны, Майерс), 57:38 — 3:4Вратари: Варламов (57:53) — ХартШтраф: 6-4Броски: 25 (8+5+12) — 31 (9+12+10)

    «Айлендерс» с 42 очками идет на втором месте в Восточном дивизионе, «Филадельфия» — пятая (33 балла).

    «Айлендерс» — «Филадельфия»

    «Каролина» — «Коламбус» 2:3 ОТ

    «Коламбус» обыграл в овертайме «Каролину» — 3:2 ОТ. В составе победителей дубль сделал Сет Джонс, еще один гол забил Кевин Стенлунд. За «ураганов» дубль сделал Себастьян Ахо.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Коламбус» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Джонс — 2 (Бьоркстранд, Веренски), 14:11 — 0:1. Ахо — 12 (Нидеррайтер, Фогеле), 20:51 — 1:1. Ахо — 13 (бол., Нечас, Хэмилтон), 32:20 — 2:1. Стенлунд — 5 (Доми, Бьоркстранд), 37:50 — 2:2. Джонс — 3 (Бьоркстранд), 64:09 — 2:3Вратари: Неделькович — КорписалоШтраф: 2-6Броски: 27 (7+12+4+4) — 28 (14+6+6+2)

    «Каролина» (42 очка) идет третьей в Центральном дивизионе, «Коламбус» — пятый (31 балл).

    «Каролина» — «Коламбус»

    «Тампа-Бэй» — «Чикаго» 4:2

    «Тампа» выиграла у «Чикаго» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0). Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
    Голы: Янмарк — 10 (бол., Кубалик, Дебринкэт), 2:10 — 0:1. Киллорн — 8 (Хедман), 13:15 — 1:1. Гурд — 9 (бол., Сергачев, Василевский), 17:02 — 2:1. Строум — 5 (бол., Янмарк, Кит), 18:45 — 2:2. Колтон — 2 (Жозеф, Марун), 45:32 — 3:2. Хедман — 6 (п.в.), 59:44 — 4:2Вратари: Василевский — Ланкинен (58:09 — 59:44)Штраф: 8-4Броски: 23 (10+7+6) — 21 (9+7+5)

    «Тампа-Бэй» возглавляет Центральный дивизион (44 очка), «Чикаго» — четвертый (33 балла).

    «Тампа-Бэй» — «Чикаго»

    «Флорида» — «Нэшвилл» 1:2

    «Флорида» дома проиграла «Нэшвиллу» со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Нэшвилл» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Юбердо — 11 (Хернквист, Уигар), 18:38 — 1:0. Ярнкрок — 8 (Каррье, Экхольм), 27:25 — 1:1. Ярнкрок — 9 (Гранлунд), 41:17 — 1:2Вратари: Бобровский (58:06 — 59:41, 59:58) — СаросШтраф: 6-6Броски: 41 (13+15+13) — 27 (12+7+8)

    «Флорида» с 42 очками идет второй в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» находится на шестой строке (27 баллов).

    «Флорида» — «Нэшвилл»

    «Баффало» — «Бостон» 1:4

    «Бостон» на выезде разгромил «Баффало» со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). «Сэйбрз» проиграли 13-ю встречу подряд.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Бостон» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Маккег — 1 (Грызлик), 2:56 — 0:1. Окпосо — 1 (мен., Брайсон), 21:54 — 1:1. Дебраск — 3 (бол., Пастрняк, Крейчи), 29:15 — 1:2. Смит — 5 (Крейчи, Клифтон), 38:36 — 1:3. Пастрняк — 14 (бол., Крейчи, Маршан), 44:44 — 1:4Вратари: Хаттон — ГалакШтраф: 10-2Броски: 24 (7+9+8) — 37 (11+15+11)

    «Баффало» замыкает Восточный дивизион, имея лишь 16 очков, «Бостон» с 36 баллами идет на четвертой позиции.

    «Баффало» — «Бостон»

    «Детройт» — «Даллас» 3:2

    «Детройт» одолел «Даллас» со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Хет-трик в составе победителей сделал Робби Фаббри.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Даллас» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
    Голы: Фаббри — 7 (Манта, Стэчер), 14:00 — 1:0. Фаббри — 8 (Стаал), 26:36 — 2:0. Фаббри — 9 (Ларкин), 49:05 — 3:0. Хинтц — 8 (Гурьянов, Хенли), 49:30 — 3:1. Дикинсон — 5 (Робертсон, Клингберг), 58:40 — 3:2Вратари: Бернье (Грайсс, 38:32) — Эттингер (57:19 — 58:40, 58:53)Штраф: 8-4Броски: 21 (4+7+10) — 40 (14+8+18)

    «Детройт» и «Даллас» замыкают турнирную таблицу Центрального дивизиона.

    «Детройт» — «Даллас»

    «Колорадо» — «Миннесота» 5:1

    «Колорадо» обыграл «Миннесоту» со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе хозяев дубль оформил Микко Рантанен, еще по шайбе забросили Натан Маккиннон, Габриэль Ландескуг и Йонас Донской. Гости ответили шайбой Виктора Раска.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Миннесота» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Маккиннон — 9 (Рантанен, Ландескуг), 11:10 — 1:0. Рантанен — 15 (Жирар, Маккиннон), 19:02 — 2:0. Раск — 7 (бол., Зуккарелло), 28:41 — 2:1. Ландескуг — 8 (бол., Рантанен, Маккиннон), 35:07 — 3:1. Донской — 8 (Макдональд), 41:57 — 4:1. Рантанен — 16 (Ландескуг, Грэйвс), 46:30 — 5:1Вратари: Грубауэр — ТэлботШтраф: 10-6Броски: 55 (25+19+11) — 20 (6+7+7)

    «Колорадо» с 38 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 37 очками — на третьей строчке.

    «Колорадо» — «Миннесота»

    «Эдмонтон» — «Виннипег» 2:1

    «Эдмонтон» обыграл «Виннипег» со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). На дубль Коннора Макдэвида гости ответили точным броском Матье Перро.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Виннипег» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Макдэвид — 19 (Нерс, Бэрри), 23:53 — 1:0. Перро — 7 (Томпсон, Льюис), 32:43 — 1:1. Макдэвид — 20 (Кассиан, Бэрри), 33:21 — 2:1Вратари: Коскинен — Броссуа (58:10 — 58:51, 59:02)Штраф: 2-2Броски: 21 (4+11+6) — 25 (6+12+7)

    «Эдмонтон» с 40 очками занимает второе место в Северном дивзионе, «Виннипег» с 38 очками — на третьей строчке.

    «Эдмонтон» — «Виннипег»

    «Анахайм» — «Аризона» 3:2 ОТ

    «Анахайм» в овертайме победил «Аризону» (3:2 ОТ) и прервал серию из четырех поражений.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Аризона» — 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Гарлэнд — 9 (Н. Шмальц), 1:13 — 0:1. Келлер — 9 (Гарлэнд), 7:07 — 0:2. Драйсдейл — 1 (Ракелль, Гетцлаф), 32:01 — 1:2. Зеграс — 1 (Терри, Драйсдейл), 34:30 — 2:2. Хенрик — 8 (бол., Шаттенкирк, Ракелль), 60:47 — 3:2Вратари: Миллер — ХиллШтраф: 8-6Броски: 31 (10+10+10+1) — 25 (4+11+10+0)

    «Анахайм» с 24 очками занимает восьмое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 29 очками — на шестой строчке.

    «Анахайм» — «Аризона»
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