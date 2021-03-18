СКА — «Динамо»: счет матча 1:4, обзор голов

Хоккеисты «Динамо» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски (12 минута), Андрей Сергеев (31), Оскар Линдберг (45) и Дмитрий Яшкин (58).
У проигравших отличился Лукас Бенгтссон (56).
КХЛ. Плей-офф
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Чайковски — 1 (бол., Яшкин, Кагарлицкий), 11:15 — 0:1. Сергеев — 4 (Круглов, Игумнов), 30:54 — 0:2. Линдберг — 2 (Чайковски, Тарасов), 44:53 — 0:3. Бенгтссон — 1 (бол., Вей, Бурдасов), 55:23 — 1:3. Яшкин — 4 (п.в., Шипачев, Тарасов), 57:42 — 1:4Вратари: Самонов (57:11 — 57:42) — БочаровШтраф: 6 — 14Броски: 33 (6+15+12) — 27 (7+9+11)
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Динамо». Следующий матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 20 марта.