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    «Динамо» в четвертый раз победило «Северсталь» и выиграло серию

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над череповецкой «Северсталью» (4:3) в пятом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе победителей отличились Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг и Вячеслав Кулемин.

    За гостей дубль оформил Вадим Кудако, еще одну шайбу забросил Йиндржих Абдул.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала
    «Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)
    Голы: Хиетанен — 1 (бол., Линдберг), 10:22 — 1:0. Яшкин — 3 (мен.), 20:35 — 2:0. Линдберг — 1 (Сергеев, Чайковски), 25:13 — 3:0. Кулемин — 1 (Е.А. Зайцев, Муранов), 30:22 — 4:0. Абдул — 1 (Кудако, Моисеев), 33:32 — 4:1. Кудако — 1 (Морозов, Лишка), 46:09 — 4:2. Кудако — 2 (Абдул, Моисеев), 56:49 — 4:3Вратари: Еременко — Подъяпольский (Шугаев, 30:22)Броски: 36 (18+10+8) — 27 (4+11+12)Штраф: 12 — 16

    Столичный клуб стал победителем серии: 4-1. Команда вышла в следующую стадию турнира.

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