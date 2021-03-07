«Спартак» потерпел третье поражение в серии с ЦСКА

«Спартак» — ЦСКА Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Сергей Андронов, Максим Шалунов и Никита Коростелев.
Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон провел вторую в нынешнем розыгрыше плей-офф игру «на ноль».
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Андронов — 1 (Слепышев), 5:04 — 0:1. Шалунов — 3 (бол., Гилмор, Окулов), 45:54 — 0:2. Коростелев — 1 (Лайпсик, Локтионов), 56:04 — 0:3Вратари: Гудачек — ЮханссонБроски: 38 (7+18+13) — 23 (11+2+10)Штраф: 10 — 8
ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч между командами состоится 9 марта, хозяином выступит «Спартак».