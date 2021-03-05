Умер отец Уэйна Гретцки

В возрасте 82 лет скончался— отец легенды НХЛ. Об этом сообщил сын покойного в своем Twitter.

«С глубоким прискорбием сообщаю, что умер мой отец. Он храбро сражался с болезнью Паркинсона и другими проблемами со здоровьем на протяжении последних трех лет, никогда не позволял себе опустить руки.

Он стал для меня причиной, по которой я полюбил хоккей. Он вдохновлял меня максимально выкладываться не только в хоккее, но и в жизни», — написал Уэйн.

Уолтер Гретцки родился 8 октября 1938 года. В 2007 году он был удостоен Ордена Канады за вклад в развитие хоккея в стране и благотворительную деятельность.