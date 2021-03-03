ЦСКА одолел «Спартак» в овертайме благодаря шайбе Шалунова

Московскийдома обыграл столичный(1:0) в овертйме первого матча серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.

В овертайме Константин Окулов нашёл на пятачке свободного Максима Шалунова, который с близкого расстояния пробил Юлиуса Гудачека.

Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил все броски по своим воротам.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: Шалунов — 1 (Окулов), 68:51 — 1:0Вратари: Юханссон — ГудачекБроски: 28 (6+13+6+3) — 20 (5+3+7+5)Штраф: 20 — 31

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Москве 5 марта.