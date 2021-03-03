ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий РозановБольше, чем комментатор. Не стало Юрия Розанова
  • 23:31
    • «Лион» обыграл «Ренн», «Сент-Этьен» уступил «Лансу»
  • 23:20
    • «Шеффилд» удержал победу над «Астон Виллой», «Лестер» и «Бёрнли» поделили очки
  • 22:39
    • Гол Мерфи принес победу «Ак Барсу» на старте серии с «Торпедо»
  • 22:24
    • ЦСКА одолел «Спартак» в овертайме благодаря шайбе Шалунова
  • 22:02
    • Шайба Осипова принесла «Локо» победу над «Йокеритом»
    Все новости спорта

    ЦСКА одолел «Спартак» в овертайме благодаря шайбе Шалунова

    Хоккей КХЛ ЦСКА Спартак Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА дома обыграл столичный «Спартак» (1:0) в овертйме первого матча серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.

    ЦСКА — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА — «Спартак»

    В овертайме Константин Окулов нашёл на пятачке свободного Максима Шалунова, который с близкого расстояния пробил Юлиуса Гудачека.

    Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил все броски по своим воротам.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала
    ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Шалунов — 1 (Окулов), 68:51 — 1:0Вратари: Юханссон — ГудачекБроски: 28 (6+13+6+3) — 20 (5+3+7+5)Штраф: 20 — 31

    ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Москве 5 марта.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Ливерпуль» проведут еще один ужасный матч?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Вторая игра в Питере будет результативной?
  • СКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Чего ждать от второй игры на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие