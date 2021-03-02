«Металлург» — «Барыс»: счет матча 7:4, обзор голов

одержал победу надв первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 7:4 (1:3, 4:1, 2:0).

Дубли у «Магнитки» оформили Егор Яковлев (22 и 53 минуты) и Николай Голдобин (29 и 34). По шайбе забросили Егор Коробкин (1), Сергей Мозякин (27) и Николай Прохоркин (54).

В составе гостей отличились Кирилл Панюков (6), Роман Старченко (14), Даррен Диц (16) и Фил Вароне (37).

КХЛ. Плей-офф «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 7:4 (1:3, 4:1, 2:0) Голы: Коробкин — 1 (Кошелев, Голдобин), 0:37 — 1:0. Панюков — 1 (Орехов), 5:26 — 1:1. Старченко — 1 (бол., Панюков), 13:33 — 1:2. Дитц — 1 (бол., Панюков), 15:17 — 1:3. Яковлев — 1 (бол., Прохоркин), 21:33 — 2:3. С. Мозякин — 1 (Нестрашил, Минулин), 26:44 — 3:3. Голдобин — 1 (Кошелев), 28:03 — 4:3. Голдобин — 2 (бол., Плотников, Яковлев), 33:24 — 5:3. Вароун — 1 (бол., Карлссон, Дитц), 36:22 — 5:4. Яковлев — 2, 52:54 — 6:4. Прохоркин — 1 (Плотников, Пашнин), 53:09 — 7:4Вратари: Кошечкин (Олкинуора, 15:17) — Карлссон (Ортио, 52:54)Штраф: 24 — 14Броски: 33 (12+14+7) — 40 (20+11+9)

Вторая игра тоже пройдет в Магнитогорске 4 марта.